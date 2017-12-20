Глава ERR поддержал идею об объединении ETV+ с Таллиннским телевидением

"По-моему, это хорошая мысль. Я, конечно, не знаю все детали, как президент это себе представляет, но мысль точно хорошая", - сказал Роозе в среду, 20 декабря, порталу ERR Uudised.

По его словам, объединение телеканалов усилило бы программу ETV+, а также позволило бы обдумать отдельный выпуск столичных новостей на русском языке.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в опубликованном в среду интервью изданию Postimees призвала не тратить общественные средства на Первый балтийский канал (ПБК), а отдать их, например, телеканалу ETV+. Помимо этого она предложила закрыть Таллиннское телевидение, объединив его с ETV+.