Дети бросили хлопушку к коляске со спящим младенцем

По словам жительницы Пайкузе по имени Марис, она прогуливалась с коляской по Пайдескому шоссе, когда на ее пути появились два мальчика. «Я увидела, что один из них что-то бросил и дал деру, - рассказала она. - Ни о чем не подозревая, я радостно продолжила прогулку с ребенком, но тут метрах в двух от коляски раздался страшный хлопок».

В коляске спал четырехмесячный младенец, который проснулся и начал сильно плакать. «Мне стало за него страшно. Чем вы думали? Бросать перед коляской хлопушку?», - негодует она.

О похожих случаях рассказали и другие жители Пайкузе. «Один мальчик схватил ракету-хлопушку и гонялся с ней за другими детьми. Мне и самой страшно стало», - написала одна из комментирующих.

Еще один человек написал, что на остановке Пайкузе ему бросили хлопушку прямо под ноги. На хулиганов с хлопушками жалуются и многие пярнусцы. Например, 8 декабря Rus.Postimees писал, как дети пытались подбросить хлопушку в сумку пожилой женщины.