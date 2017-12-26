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Дети бросили хлопушку к коляске со спящим младенцем

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Младенец. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Scanpix

В группе «Paikuse valla uudised» (Новости волости Пайкузе) в Facebook активно обсуждают историю, рассказанную матерью четырехмесячного младенца: два мальчика бросили к коляске хлопушку, разбудив и сильно напугав маленького ребенка. Об этом пишет Pärnu Postimees.

По словам жительницы Пайкузе по имени Марис, она прогуливалась с коляской по Пайдескому шоссе, когда на ее пути появились два мальчика. «Я увидела, что один из них что-то бросил и дал деру, - рассказала она. - Ни о чем не подозревая, я радостно продолжила прогулку с ребенком, но тут метрах в двух от коляски раздался страшный хлопок».

В коляске спал четырехмесячный младенец, который проснулся и начал сильно плакать. «Мне стало за него страшно. Чем вы думали? Бросать перед коляской хлопушку?», - негодует она.

О похожих случаях рассказали и другие жители Пайкузе. «Один мальчик схватил ракету-хлопушку и гонялся с ней за другими детьми. Мне и самой страшно стало», - написала одна из комментирующих.

Еще один человек написал, что на остановке Пайкузе ему бросили хлопушку прямо под ноги. На хулиганов с хлопушками жалуются и многие пярнусцы. Например, 8 декабря Rus.Postimees писал, как дети пытались подбросить хлопушку в сумку пожилой женщины.

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