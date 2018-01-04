Вопрос читателя: может ли работодатель обязать замещать кого-то из других работников?

На вопрос ответила заведующая консультационной службы Трудовой инспекции Анни Райгна:

Работник должен выполнять распоряжения работодателя, которые связаны с предусмотренными трудовым договором рабочими обязанностями. Это означает, что если суть и характер работы те же, у работодателя есть право потребовать у работника замещения другого работника. Если же замена другого работника означает и исполнение задач не входящих в круг его обязанностей, то для замены нужно достичь договоренности.

Что касается оплаты, то если во время своего обычного рабочего времени работник успевает выполнять и рабочие обязанности отсутствующего работника (всю, или значительную часть), то выплата дополнительной платы – это вопрос договоренности. Если рабочего времени работника не хватает для выполнения обязанностей по замещению, и исполнение дополнительных обязанностей влечет за собой переработку, то переработка в любом случае возможна только по соглашению сторон. Таким образом, в ситуации, когда выполнение работы двух человек влечет за собой переработку, то обязать работника это делать по правилам можно только с согласия работника.

Что касается изменения рабочего графика, то это можно делать только по договоренности сторон. Без согласия работника, работодатель не может менять график. Например, если изначально у работника среда была запланирована как выходной день, но во вторник работодатель сообщает, что в среду все же придется работать, то без договоренности это делать не разрешено. Это можно сделать при возникновении крайней необходимость. Крайняя необходимость – это ситуация, когда есть угроза имуществу работодателя (замещение другого работника крайней необходимостью не является).

Добавлю также, что если работник работает в государственный праздник, то это нужно компенсировать двойной оплатой труда.