Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Вопрос читателя: может ли работодатель обязать замещать кого-то из других работников?

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Выполнение дополнительной работы - это вопрос договоренности между работником и работодателем. | ФОТО: Corbis/Scanpix

В редакцию Rus.Postimees обратился читатель с животрепещущим вопросом. Он поинтересовался, как регулирует закон замещение кого-то из сотрудников во время отпусков: «Должно ли в трудовом договоре быть указано, что, если кто-то уходит в отпуск, его обязанности перекладываются на другого работника? А если один ушел в отпуск, а замещавший его человек заболел и теперь третий должен работать за них и за себя? Обязан ли работодатель доплачивать за такое замещение?»

На вопрос ответила заведующая консультационной службы Трудовой инспекции Анни Райгна:

Работник должен выполнять распоряжения работодателя, которые связаны с предусмотренными трудовым договором рабочими обязанностями. Это означает, что если суть и характер работы те же, у работодателя есть право потребовать у работника замещения другого работника. Если же замена другого работника означает и исполнение задач не входящих в круг его обязанностей, то для замены нужно достичь договоренности.

Что касается оплаты, то если во время своего обычного рабочего времени работник успевает выполнять и рабочие обязанности отсутствующего работника (всю, или значительную часть), то выплата дополнительной платы – это вопрос договоренности. Если рабочего времени работника не хватает для выполнения обязанностей по замещению, и исполнение дополнительных обязанностей влечет за собой переработку, то переработка в любом случае возможна только по соглашению сторон. Таким образом, в ситуации, когда выполнение работы двух человек влечет за собой переработку, то обязать работника это делать по правилам можно только с согласия работника.

Что касается изменения рабочего графика, то это можно делать только по договоренности сторон. Без согласия работника, работодатель не может менять график. Например, если изначально у работника среда была запланирована как выходной день, но во вторник работодатель сообщает, что в среду все же придется работать, то без договоренности это делать не разрешено. Это можно сделать при возникновении крайней необходимость. Крайняя необходимость – это ситуация, когда есть угроза имуществу работодателя (замещение другого работника крайней необходимостью не является).

Добавлю также, что если работник работает в государственный праздник, то это нужно компенсировать двойной оплатой труда.

Наверх