Женщина требует у магазина компенсацию за сломанную руку в размере 1000 евро

Женщина рассказала передаче Bez Tabu (TV3), что гуляла по магазину и внезапно оказалась на полу, передает Rus.Tvnet.

Особо ей запомнилось отношение продавщиц. По словам Валды, никто не чувствовал себя виноватым, никто ничего не видел. Продавщица предложила перевязать руку платком и сказала, что все будет хорошо. Однако Валда отметила, что хорошо не будет. После падения она не могла самостоятельно взять деньги из кошелька.

Женщина решила не вызывать скорую помощь. Вместо этого дочь Валды доставила маму в больницу. Там был констатирован перелом двух костей и сильный вывих. Дочь решила сообщить руководству магазина о причиненных повреждениях.

«Спустя месяц никакого ответа мы так и не получили. Я звонила и спрашивала, почему фирма не отвечает. Они ответили, что не получили ответа от своих страховщиков и вообще ситуация противоречива тем, что я говорю и что говорит продавщица».

Юрист Янис Лапса рассказал, что любой житель в случае получения травмы вправе требовать компенсацию. Однако существенную роль играют доказательства, которые помогают скорой оценке ситуации.

Юрист также усмотрел в этой ситуации противоречия: действительно ли пол мыли, мыли ли его мокрой тряпкой, также допускается, что человек просто повернулся и у него закружилась голова.

В то же время у Валды нет никаких вопросов и она хочет компенсацию в размере 1000 евро: «Почти три месяца я прожила со сломанной рукой. Для меня это было обидно и физически, и морально».

Передача Bez Tabu отправилась в бюро магазина Humana Latvia. Административный директор отказалась выступать перед камерой, поскольку не могла давать комментарий до согласования с литовскими коллегами.

«Мы не говорим, что женщина не ломала руку. Проблема в том, что получается, что любой человек может прийти и сказать, что сломал руку в нашем магазине. Нет никаких доказательств».

Вопрос в том, была ли рука сломана в магазине Humana. Представитель фирмы считает, что если будет выплачена компенсация, то потому к руководству могут приходить и другие и рассказывать, как легко получить у нас деньги.

Сейчас принимается окончательное решение по выплате компенсации. Ответ будет известен в ближайшее время.