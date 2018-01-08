Метлев: эстонское общество не нуждается в новой войне памятников

Министр юстиции Урмас Рейнсалу (IRL) не исключает, что советский монумент на Маарьямяги в Таллинне может быть частично снесен в связи с реконструкцией. При этом решение на офиицальном уровне ещё не принято. В какой степени озвученная проблема – техническая, а в какой –политическая?
В студии Postimees собрались обсудить данную тему журналист Димитрий Кленский и новоиспеченный специалист Эстонского Института исторической памяти, возглавляющий направление информирования и сотрудничества, экс-советник парламентской фракции Свободной партии Сергей Метлев.
Мнения гостей кардинально разошлись по большинству вопросов. Если Метлев убежден, что эстонское общество не нуждается в новой войне памятников, и подчеркивает, что никто не предлагает на официальном уровне заниматься сносом мемориала, то Кленский считает, что всё дело в политике, и под лозунгом примирения власти пытаются вытравить определенную историческую память.
Сергей Метлев: – Центральным объектом всей этой местности должен стать Мемориал жертвам коммунизма в Эстонии (предполагаемая дата открытия – сентябрь этого года – прим.ред.). Более 20 тысяч имен будут увековечены в граните. И там же будет установлен памятник репрессированным эстонским офицерам. То есть, значение этой местности изменяется и, разумеется, было бы грамотно, если бы старые части этого комплекса были синхронизированы с новой частью и приведены в порядок, потому что, скорее всего, там скоро кирпичи начнут валиться людям на голову.
– Так всё-таки, советский обелиск необходимо реставрировать или демонтировать?
– Я убежден, что эстонское общество не нуждается в новой войне памятников. Никто не предлагает на официальном уровне заниматься сносом этого мемориала.
Скорее всего, речь идет о появлении пояснительных табличек о значении монумента в нынешнем контексте и необходимости облагородить объект.
– Задуманное переформатирование мемориала – это не новый формат войны с памятниками?
– Я в это не верю. Кому это нужно сейчас?!
Димитрий Кленский: – Смею утверждать, что всё дело в политике. Я уже лет 15 назад обращал внимание на то, что крепко сделанный памятник медленно разлагается. Почему же именно сейчас возник вопрос о реконструкции? Неужели памятник угрожает развалиться? Почему-то его условный «развал» совпал с предстоящими парламентскими выборами, как это было когда-то с Бронзовым солдатом. При этом я согласен с Метлевым в том, что ожидать бронзовых ночей не приходится. Русскоязычное население смирилось со своим положением.
Нужно отдать должное Урмасу Рейнсалу. Как все настоящие националисты, он говорит правду – не крутит и не вертит, как реформисты, а прямо говорит о том, что не считает нужным относиться с почтением к этому монументу. И Метлев отметил, что ситуация со временем меняется. Но дело ведь в том, что это – история нашей Эстонии. И даже смешно, когда политики или народ пытаются закрыть какую-ту страницу истории, очернить определенный период истории. Кстати, в России наблюдается то же самое. Да, это был плохой период истории, но он был! Это нужно помнить, а не вычеркивать из памяти.
Готов признать, что реставрация обелиска нужна. И, кстати, Рейнсалу не говорит о том, что принято конкретное решение, а говорит о том, что необходимо обсуждение, дискуссия.
Сергей Метлев: – На данный момент даже нет решения относительно того, перейдет ли городская земля под монументом государству.
Димитрий Кленский: – Сама идея, поданная Метлевым в розовых очках, – правильная. Кстати, её уже реализовал Франко в Испании, где похоронены вместе и республиканцы, и сторонники Франко. Там создано одно мощное кладбище, которое до сих пор вызывает противоречия среди потомков республиканцев. Но в этом есть большой исторический смысл.
Если посмотреть на ту же Россию, то там уже к немцам относятся намного спокойнее, чем к упоминаниям 20-й дивизии СС в Эстонии. Сама Эстония копается в этом деле. А не надо этого делать!
Идея примирения правильная, но под лозунгом примирения пытаются вытравить историческую память. Мемориалы нужно ставить всем – жертвам с обеих сторон.
Убежден, что примирять необходимо, но делать это нужно корректно, политкорректно и с уважением ко всем сторонам. При этом важно избежать накладок, которые могут возникнуть, как говорит Метлев, "при выстраивании в ряд" исторического прошлого.
Подробности - в видео!
- Предстоящая реконструкция советского монумента основывается на техническом решении, или это попытка отыграть новую политическую историю и заработать на ней очки?
- Может ли частичный демонтаж или переформатирование мемориала вызвать реакцию, сравнимую с Бронзовой ночью?
- Насколько этот процесс вписывается в контекст медийной войны с Россией?
- Можно ли избежать нагнетания напряжения вокруг памятника?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia