Метлев: эстонское общество не нуждается в новой войне памятников

В студии Postimees собрались обсудить данную тему журналист Димитрий Кленский и новоиспеченный специалист Эстонского Института исторической памяти, возглавляющий направление информирования и сотрудничества, экс-советник парламентской фракции Свободной партии Сергей Метлев.

Мнения гостей кардинально разошлись по большинству вопросов. Если Метлев убежден, что эстонское общество не нуждается в новой войне памятников, и подчеркивает, что никто не предлагает на официальном уровне заниматься сносом мемориала, то Кленский считает, что всё дело в политике, и под лозунгом примирения власти пытаются вытравить определенную историческую память.

Сергей Метлев: – Центральным объектом всей этой местности должен стать Мемориал жертвам коммунизма в Эстонии (предполагаемая дата открытия – сентябрь этого года – прим.ред.). Более 20 тысяч имен будут увековечены в граните. И там же будет установлен памятник репрессированным эстонским офицерам. То есть, значение этой местности изменяется и, разумеется, было бы грамотно, если бы старые части этого комплекса были синхронизированы с новой частью и приведены в порядок, потому что, скорее всего, там скоро кирпичи начнут валиться людям на голову.

– Так всё-таки, советский обелиск необходимо реставрировать или демонтировать?

– Я убежден, что эстонское общество не нуждается в новой войне памятников. Никто не предлагает на официальном уровне заниматься сносом этого мемориала.

Скорее всего, речь идет о появлении пояснительных табличек о значении монумента в нынешнем контексте и необходимости облагородить объект.

– Задуманное переформатирование мемориала – это не новый формат войны с памятниками?

– Я в это не верю. Кому это нужно сейчас?!

Димитрий Кленский: – Смею утверждать, что всё дело в политике. Я уже лет 15 назад обращал внимание на то, что крепко сделанный памятник медленно разлагается. Почему же именно сейчас возник вопрос о реконструкции? Неужели памятник угрожает развалиться? Почему-то его условный «развал» совпал с предстоящими парламентскими выборами, как это было когда-то с Бронзовым солдатом. При этом я согласен с Метлевым в том, что ожидать бронзовых ночей не приходится. Русскоязычное население смирилось со своим положением.

Нужно отдать должное Урмасу Рейнсалу. Как все настоящие националисты, он говорит правду – не крутит и не вертит, как реформисты, а прямо говорит о том, что не считает нужным относиться с почтением к этому монументу. И Метлев отметил, что ситуация со временем меняется. Но дело ведь в том, что это – история нашей Эстонии. И даже смешно, когда политики или народ пытаются закрыть какую-ту страницу истории, очернить определенный период истории. Кстати, в России наблюдается то же самое. Да, это был плохой период истории, но он был! Это нужно помнить, а не вычеркивать из памяти.

Готов признать, что реставрация обелиска нужна. И, кстати, Рейнсалу не говорит о том, что принято конкретное решение, а говорит о том, что необходимо обсуждение, дискуссия.