"Дни Довлатова" под угрозой: некому грамотно попросить 20 000 евро на их проведение

Как рассказала корреспонденту портала Rus.ERR художественный руководитель «Дней Довлатова» в Таллинне Елена Скульская, в прошлом году фестивалю была оказана широкая поддержка со стороны самых разных организаций - Рийгикогу, фонда «Капитал культуры», мэрии Таллинна, Министерства культуры, Союза писателей Эстонии, Русского театра, частных спонсоров и сотен добровольцев. «В этом году, судя по всему, повторить его не удастся», - признала Скульская, добавив, что одной организовать такое масштабное мероприятие у ее не выйдет, а с предложениями о финансовой помощи к ней никто не обращался.

Как стало известно Rus.Postimees, причина организационных трудностей состоит в том, что продюсер и соавтор "Дней Довлатова" Игорь Котюх фактически вышел из проекта. "У нас с Еленой Григорьевной сложился хороший организаторский тандем. Мы рады тому, как прошли минувшие "Дни Довлатова", и я, безусловно, поддерживаю дальнейшие начинания Елены Григорьевны, - сказал Rus.Postimees сам Котюх. - Но в этом году я хотел бы заняться собственными творческими проектами, хотя не исключаю, что в будущем вновь приму участие в организации "Дней Довлатова"".

По словам Скульской, создать экстренно новую команду не так-то просто, если не сказать – невозможно. "Умение составлять достойные проекты и ходатайства – особое искусство, я им не владею, а полагать, что кто-то принесет мне на тарелочке с голубой каемочкой примерно 20 тысяч евро для проведения очередного масштабного праздника без всяких просьб с моей стороны было бы странной блажью и утопией", - говорит художественный руководитель фестиваля, уточняя, что до сих пор ни к кому не обращалась с просьбой о финансировании проекта.

"Предположим, "Капитал культуры" выделит какую-то сумму, предположим, Министерство культуры сочтет нужным нас поддержать, предположим, Союз писателей поможет, но, скажем, в минувшем году в последний момент мы оказались все-таки перед финансовой пропастью, и если бы Михаил Кылварт не вник в нашу ситуацию и не счел возможным заказать целый ряд мероприятий интеграционной направленности и оплатить их, то мы бы не нашли выхода, мы бы провалились, - признается Скульская. - А, между тем, вести переговоры с интересными участниками - писателями, друзьями Довлатова, художниками, продумывать программу и составлять ее, звать людей из США и России, что уже входит в мою задачу, нужно заранее, не имея материального обеспечения, то есть, опять же, рискуя".

Она особо отмечает, что выдающиеся музыканты, актеры или писатели участвуют в фестивале фактически бесплатно, однако это никак не отменяет, например, расходов на размещение приезжих гостей. "Я в больших сомнениях: есть масса предварительных договоренностей с уникальными людьми, готовыми приехать и украсить фестиваль, есть договоренность с режиссером, готовым поставить к фестивалю редкостное представление, в котором могут быть задействованы опять и политики, и бизнесмены, и журналисты, и деятели культуры, этот театральный проект вписался бы в празднование столетия Эстонской Республики", - отмечает Скульская.

Однако для получения финансирования необходимо как минимум составить соответствующее ходатайство. Как прокомментировал председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт, который на момент проведения прошлогодних "Дней Довлатова" курировал сферу культуры на посту вице-мэра, в 2017 году город обеспечил около трети всего бюджета мероприятия, что в общей сложности составило 5500 евро. "Фестиваль был организован на профессиональном уровне и получил большой отклик как в Эстонии, так и за рубежом, поэтому мы видим возможности сотрудничества и в будущем. На данный момент, однако, заявок от организаторов фестиваля не поступало», - заметил он.

"Я сама бы взялась незамедлительно за организацию "Дней Довлатова" при одном фантастическом условии: если бы одна из мощных властных структур выступила гарантом материального обеспечения и готова была бы выделить необходимую сумму. Но, насколько я знаю, никогда ни один фестиваль не получал такого "барского" статуса, так что это из разряда мечтаний о том, что золотая рыбка будет у тебя на посылках..." - заметила Елена Скульская. Таким образом, судьба фестиваля в этом году остается неясной главным образом из-за отсутствия добровольного администратора.