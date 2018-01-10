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В Ида-Вирумаа создано 649 рабочих мест

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Нарва. Иллюстративное фото | ФОТО: Ирина Токарева

С завершением 2017 года закрылась программа пособий на создание рабочих мест, которая была разработана для Ида-Вирумаа и помогла вернуться к трудовой жизни 649 долговременным безработным, передает Северное побережье.

О пособии на создание рабочих мест действующие в Ида-Вирумаа предприятия могли ходатайствовать с мая 2016 года до конца 2017 года. Условием был наем не менее 20 долговременных безработных. Работодателям, которые наняли в завершившемся году более 20 безработных, продолжат платить пособие — в течение 12 месяцев с момента заключения договора.

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский надеялся устроить на работу при помощи государственного пособия 900 идавирусцев.

Руководитель Ида-Вирумааского отделения Кассы по страхованию от безработицы Аннеки Теэлахк полагает, что и 649 новых рабочих мест — хороший результат, если учесть, сколько было скепсиса в связи с этим пособием. «С одной стороны, полагали, что вряд ли вообще найдутся работодатели, которые захотят им воспользоваться. С другой, были уверены, что работодатели не захотят нанимать долговременных безработных. За этим действительно стоит очень большая работа как с работодателями, так и с клиентами».

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