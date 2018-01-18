Сарапуу добавила, что связь семьи с коррупцией является не темой обычных парламентских дебатов, а тяжелым обвинением в преступлении.

Председатель фракции Центристской партии Керсти Сарапуу и ее семья требуют через суд у Юргена Лиги и Мартина Хельме возмещение ущерба и извинений.

Подробности можно прочесть в материале: «Придавить оппозицию через суд».

«Конечно, использованные Юргеном Лиги и Мартином Хельме выражения и последовательные нападения не были оправданными. После этого я обратила внимание председателя Партии реформ Ханно Певкура на то обстоятельство, что если это продолжится, то моя семья будет вынуждена защищаться. Конечно, сразу я никому не угрожала, еще меньше я пыталась повлиять на то, чтобы заявление о вынесении вотума недоверия не было подано», - объяснила Сарапуу.

Для представленных Юргеном Лиги утверждений, по ее словам, нет никаких оснований: «Я не общалась с Юргеном Лиги лично в течение последних двух недель, потому что после провала вотума недоверия дала оппонентам возможность добровольно опровергнуть свои лживые утверждения. Но они этого не сделали».

«Мне крайне жаль, но теперь мы с семьей вынуждены обратиться в суд для защиты своей репутации. Конечно, это не является нашим приоритетом, но нечестная, порочащая нас кампания не оставляет нам иных возможностей», - сказала Сарапуу.

Спикер парламента Эйки Нестор сослался на 62 статью Конституции, в которой говорится о независимости члена Рийгикогу и об отсутствии правовой ответственности за голосование и политические заявления в Рийгикогу или в его органах.

«Так происходит в любой демократической стране, чтобы власть не могла переборщить с инакомыслящим. Если бы такого не было, всегда возникала бы угроза, что те, кто находится у власти, могут наказать оппозиционных депутатов, которые что-то не то сказали», - сказал Нестор.

И в случае этого происшествия, по его словам, действует 62 статья, однако, что касается высказываний депутатов за пределами Рийгикогу, то на них распространяются те же нормы, что и на остальных: «Конечно, он не освобожден от ответственности за то, что сказал, например, в радиопередаче, или написал в Postimees».

«Надевания намордника» Нестор в обращении в суд против оппозиционных депутатов не видит, но признает, что Центристская партия в течение многих лет живет с имиджем жертвы.

А член Партии реформ Марис Лаури считает, что обращение в суд против Юргена Лиги и Мартина Хельме – это попытка Центристской партии надеть намордники на депутатов парламента.

«Мы на пути к молчаливому ведению дел? По всей видимости, и остальным 43 депутатам, проголосовавшим за выражение недоверия Кадри Симсон, стоит ждать поступления денежных требований от семьи Сарапуу, поскольку и им показалось, что за продавливаемым Кадри Симсон центристским бесплатным общественным транспортом не стоит ничего другого кроме мировоззренческой глупости», - прокомментировала Лаури.

«Это естественно, что граждане свободного демократического государства задают вопросы, если им кажется, что в основании принятия решения неразумно и целесообразно. А депутат Рийгикогу обязан это делать. Одной из задач парламента является контроль над деятельностью исполнительной власти, то есть парламентский контроль. Для этого есть запросы, письменные вопросы, инфочасы, следственные комиссии и голосование по вынесению вотума недоверия»,- отметила Лаури.

«Если теперь на депутата Рийгикогу жалуются в суд за то, что он на голосовании по вынесению вотума недоверия объясняет, почему он так делает, из этого можно сделать очень общий вывод: жалобщики пытаются воспрепятствовать членам Рийгикогу в исполнении их законной работы. Делайте что хотите, а я пришла к выводу, что на депутатов парламента пытаются надеть намордники, что Центристская партия пытается выдать предписание насчет того, что депутат Рийгикогу может говорить, а что не может. Это попытка надеть намордник на демократию и свободу слова».