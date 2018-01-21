воскресенье, 21 января 2018 г.
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  • Фото: в Таллинне затопило новый спортивный центр, с потолка хлестала вода

Фото: в Таллинне затопило новый спортивный центр, с потолка хлестала вода Дополнено в 19:08!

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В воскресенье вечером недавно открывшийся Сылеский спортивный центр затопило: в фойе с потолка хлещет вода, людей попросили покинуть бассейн.

Когда Postimees связался с директором по развитию спорткомплекса Аларом Няэме, он как раз спешил на место происшествия.

Няэме подозревает, что проблема может быть в вентиляционной системе, но обещал после выяснения всех обстоятельств сообщить причины потопа. «Сантехники уже на месте», - сказал он. 

Позже Няэме сообщил, что причиной потопа стал неправильно установленный поршень, а авария уже ликвидирована и на данный момент все в порядке. Он отметил, что посетители могут и дальше безопасно пользоваться спортивным центром. 

Напомним, что три дня назад ночью обрушился футбольный манеж спортивного центра Сыле.

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