Владимир Свет: бэби-боксы могут спровоцировать мать на отказ от ребенка

Смотрите повтор интервью!

Бывший советник канцлера юстиции по правам детей Владимир Свет и священник ЭПЦ МП Игорь Прекуп обсудили тему в студии.

Фрагменты беседы:

Владимир Свет: – Главный вопрос – спасут ли бэби-боксы чьи-либо жизни? В Латвии, где когда-то за год были убиты 11 детей, ситуация стоит намного острее. В Эстонии в течение трех лет от рук своих матерей погибли трое младенцев. Это значит, что у нас нет столь кричащей проблемы, как у соседей.

С другой стороны, появление бэби-боксов может иметь обратный эффект.

Их создание не столько спасет, сколько может послужить стимулом для некоторых матерей отказаться от ребенка (ввиду социально-экономических проблем или нестабильного душевного состояния рожениц).

Владимир Свет ФОТО: Pm

И хотя в Эстонии система социально-экономической поддержки – одна из самых сильных в Европе: есть материнская зарплата и пособия, - проблему душевного здоровья рожениц никто не отменял. В России бэби-боксы не помогли снизить показатели детской смертности в обсуждаемом нами контексте.

Игорь Прекуп: – Если следовать этой логике, не поставить ли нам вопрос о целесообразности пособий матерям-одиночкам? Может быть, тогда будет меньше женщин, воспитывающих детей, которых они родили, сами не зная, от кого?

Подобные разговоры напоминают мне советское время, когда люди возмущались тем, что матерям-одиночкам платили пособия. Мол, она нагуляла, а теперь ей и еще деньги за это платят. Любая возможность сохранить человеку жизнь должна быть использована!

Владимир Свет: – Бэби-боксы, действительно, необходимы, когда у женщины нет возможности прервать беременность. Как, например, в Польше, где аборты запрещены. В Эстонии же нет ограничений на совершение абортов. И нет гарантий, что бэби-бокс остановит душевно-больную женщину от преступления.

Игорь Прекуп: – Каждый убитый ребенок – не только на совести тех, кто не позаботился о сохранении его жизни, но и тех, кто препятствовал возникновению альтернативы. Когда речь идет о человеческой жизни, надо работать на опережение.

Нельзя дожидаться, когда смертность детей, удушенных собственными матерями, превысит какие-то разумные пределы! Один убитый ребенок – это уже много.

Игорь Прекуп ФОТО: Pm

Если есть возможность избежать подобного в будущем, то бэби-боксы надо делать. И делать это следует без всякой оглядки на возможные злоупотребления.

А если вдруг окажется, что отказов от новорожденных станет больше, - это не так страшно, как лишение жизни ребенка.

– Можно ли «узаконить» анонимность, поскольку не все матери готовы пройти официальную процедуру отказа от детей?

Владимир Свет: – Бэби-бокс – не единственная альтернатива, при которой мать могла бы отказаться от ребенка и остаться анонимной.

Надо признать, что в Эстонии альтернатив не существует. Но что мешает нам разработать процедуру, которая бы позволяла отказаться от ребенка на анонимных условиях?

Я за то, чтобы были альтернативы, которые позволяют не доводить ситуацию до крайностей. Думаю, что никто не пострадает, если в законе пропишут процедуру анонимного отказа от родительских прав – на тот случай, если вдруг какой-то матери покажется, что она сама не справляется. Сейчас в Эстонии родительские права может забрать только суд.

Игорь Прекуп: – Наличие бэби-бокса – это шанс.

Это возможность спасти ребенка. Даже если ею никто не воспользуется, такой шанс должен быть!

Подробности – в видео!

Игорь Прекуп и Владимир Свет в студии: приёмник для подкидышей – поощрение к отказу от детей?/ Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia ФОТО: Pm

По словам чиновников Минсоцдел, возможность бэби-боксов в Эстонии не обсуждается по той причине, что анонимный отказ от ребенка лишает его права знать о своем происхождении. Стоит ли этот аргумент жизни хотя бы одного младенца?

Можно ли «узаконить» в Эстонии анонимность, в т.ч. право на анонимные роды?

Не станет ли бэби-бокс станет поощрением к отказу от детей?