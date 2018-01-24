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Союз газет выдвинул на премию двух журналистов Rus.Postimees

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Олеся Лагашина

ФОТО: Из личного архива

Жюри Союза газет Эстонии (EALL) во вторник выбрало номинантов на премии за лучшее мнение и за лучший журналистский материал в СМИ на русском языке.

Елизавета Фомина.

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

В номинации на лучший журналистский материал на русском языке жюри выбрало публикацию Оксаны Авдеевой „Один в поле воин" в газете «МК-Эстония» от 27 сентября 2017 года; материал Елизаветы Фоминой "Не для слабонервных: сосед Мартина Репинского обнаружил в поле гору козьих трупов", опубликованный 11 сентября в сетевом издании rus.postimees и сюжет Дмитрия Пастухова в рамках программы «Инсайт» на телеканале ЭТВ+ 1 о мошенничестве в сфере недвижимости.

В номинации на лучшее мнение на русском языке жюри выбрало публикацию Оксаны Авдеевой в газете «МК-Эстония» от 23 августа прошлого года „Жизнь, которую поменяли на вещи"; публикацию Олеси Лагашиной в rus.postimees 20 декабря „А давайте отнимем у них деньги и отдадим другим!", в которой представлен анализ современных СМИ на русском языке, свидетельствующий о том, что журналист не зависит от мнения своего работодателя и мейнстрима в СМИ.

Победители конкурса будут объявлены 2 марта на праздничном мероприятии в Таллиннском Доме учителя. Лауреатов конкурса ждут премия в размере одной тысячи евро и диплом.

Работой жюри руководил медиа-эксперт и журналист Павел Иванов. В составе жюри были главный редактор еженедельника «Деловые ведомости» Алена Стадник, исполняющая обязанности главного редактора портала «Дельфи» на русском языке Вера Степанова, главный редактор издания Postimees на русском языке Олеся Лагашина и главный редактор газеты МК-Эстония Андрей Титов.

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