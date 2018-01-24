Союз газет выдвинул на премию двух журналистов Rus.Postimees

Елизавета Фомина. ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

В номинации на лучший журналистский материал на русском языке жюри выбрало публикацию Оксаны Авдеевой „Один в поле воин" в газете «МК-Эстония» от 27 сентября 2017 года; материал Елизаветы Фоминой "Не для слабонервных: сосед Мартина Репинского обнаружил в поле гору козьих трупов", опубликованный 11 сентября в сетевом издании rus.postimees и сюжет Дмитрия Пастухова в рамках программы «Инсайт» на телеканале ЭТВ+ 1 о мошенничестве в сфере недвижимости.

В номинации на лучшее мнение на русском языке жюри выбрало публикацию Оксаны Авдеевой в газете «МК-Эстония» от 23 августа прошлого года „Жизнь, которую поменяли на вещи"; публикацию Олеси Лагашиной в rus.postimees 20 декабря „А давайте отнимем у них деньги и отдадим другим!", в которой представлен анализ современных СМИ на русском языке, свидетельствующий о том, что журналист не зависит от мнения своего работодателя и мейнстрима в СМИ.

Победители конкурса будут объявлены 2 марта на праздничном мероприятии в Таллиннском Доме учителя. Лауреатов конкурса ждут премия в размере одной тысячи евро и диплом.