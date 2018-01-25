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Видео из автобуса: вот что происходит с непристегнутыми пассажирами

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ФОТО: AFP / Scanpix

Вчера в Арду произошло трагическое ДТП, в котором пострадали 15 пассажиров автобуса. По предварительным данным, большинство пассажиров не использовали ремни безопасности.

Вчера произошло тяжелое ДТП: в результате столкновения автобуса и грузовика погиб водитель автобуса и пострадали более десятка пассажиров. По словам Департамента шоссейных дорог, большинство пассажиров автобусе не были пристегнуты. Читайте подробнее о ДТП: Фото: водитель врезавшегося в грузовик автобуса скончался в больнице, еще несколько человек в тяжелом состоянии

В связи с ДТП департамент прислал видео, на котором запечатлено, что произошло с пассажирами, когда автобус резко затормозил.

Эксперт отдела профилактической работы Департамента шоссейных дорог Диана Окас напоминает, что и в автобусе следует пристегиваться ремнем безопасности. «Чем больше в транспорте непристегнутых людей и пространства для передвижения, тем больше травм как у самих непристегнутых пассажиров, так и у их попутчиков, на которых они упадут», - рассказывает Окас.

Ремень безопасности во время ДТП удерживает человека на его месте. Если в автобусе есть ремни безопасности, их необходимо использовать. Тело непристегнутого человека с прежней скоростью будет двигаться, пока его что-то не остановит. Например, человек врежется в сиденье, в другого пассажира или вовсе вылетит из автобуса.

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