Видео из автобуса: вот что происходит с непристегнутыми пассажирами

Вчера произошло тяжелое ДТП: в результате столкновения автобуса и грузовика погиб водитель автобуса и пострадали более десятка пассажиров. По словам Департамента шоссейных дорог, большинство пассажиров автобусе не были пристегнуты. Читайте подробнее о ДТП: Фото: водитель врезавшегося в грузовик автобуса скончался в больнице, еще несколько человек в тяжелом состоянии

В связи с ДТП департамент прислал видео, на котором запечатлено, что произошло с пассажирами, когда автобус резко затормозил.

Эксперт отдела профилактической работы Департамента шоссейных дорог Диана Окас напоминает, что и в автобусе следует пристегиваться ремнем безопасности. «Чем больше в транспорте непристегнутых людей и пространства для передвижения, тем больше травм как у самих непристегнутых пассажиров, так и у их попутчиков, на которых они упадут», - рассказывает Окас.