Институт Пушкина и его руководитель Андрей Красноглазов оправданы

По всем пунктам обвинения суд признал НКО "Институт Пушкина" и Андрея Красноглазова невиновными. Им будет возвращено имущество, изъятое при обыске - мебель, телевизор, компьютер, айфон, брошюры и так далее, будут компенсированы расходы на защиту - свыше 10 тысяч евро. Кроме того, Красноглазов вправе ходатайствовать о компенсации одного дня в августе 2015 года, проведенного им под арестом в качестве подозреваемого.

Судья Вируского уездного суда Иннокентий Меньшиков пояснил свое оправдательное решение словами о том, что так и не было установлено, кому точно принадлежит якобы присвоенное имущество, так как этот вопрос в договоре Института Пушкина с городом Нарва не был урегулирован.

По словам Меньшикова, суд согласен, что часть денег тратилась нецелесообразно, например на мебель, найденную дома у Красноглазова во время обыска, однако не было основания реагировать на это в уголовном порядке, оценил судья.

Он также отметил, что, когда Нарва со своей стороны устанавливала нецелевое использование денег и выставляла требования к возврату, Институт Пушкина так и делал. "Андрей Красноглазов не выходил за рамки договорных отношений", - подчеркнул Меньшиков.

Что касается обвинения в подделке документов, то Меньшиков напомнил, что этим словом называется копирование или переделка документов, однако в суде не было установлено, что Андрей Красноглазов делал что-то подобное.

"Мне чужого не надо", - сказал корреспонденту сам Андрей Красноглазов, выходя из зала судебных заседаний, и указывая, что в портфеле у него не ноутбук, приобретенный некогда за городские деньги и фигурирующий в деле, а его собственный (в прошлой статье ошибочно было указано, что у Красноглазова в суде именно те MacBook Air и IPhone 6). В комментарии относительно решения суда он отказал, бросив только очевидное: "Я удовлетворен".

Потом Красноглазов все же добавил: "Хочу обратить внимание только на одну фразу, что не надо было реагировать на все это уголовным производством, которое длилось почти три года".

Прокурор-обвинитель Вируской окружной прокуратуры Кальмер Каск, слушавший оглашение резолютивной части оправдательного решения, стоя с потупленным взором перед судьей, сказал потом, что не может комментировать решение, не видя его полный текст. "Хотелось бы увидеть, как суд будет аргументировать это", - сказал Каск.

Решение суда еще может быть обжаловано и не вступило в силу.

Основной деятельностью Института Пушкина в Таллинне, согласно информации на веб-сайте НКО, является обучение русскому языку, помощь в получении образования в России, а также представление фонда "Русский мир" в Эстонии. В Нарве Институт Пушкина по заказу самоуправления в 2013-2016 годы организовывал работу Школы точных наук, для дополнительного обучения гимназистов на русском языке. В качестве дотации Нарва выделяла Институту Пушкина по 70-80 тысяч евро в год, небольшую плату вносили и семьи учащихся.

Уголовное дело в отношении Института Пушкина и его руководителя Андрея Красноглазова было начато в марте 2015 года, расследование проводила Идаская служба бюро по борьбе с коррупционными преступлениями центральной криминальной полиции. Лично Красноглазов был обвинен в присвоении имущества, подделке документов и использовании поддельных документов; НКО, как юридическое лицо, обвинено тоже в подделке документов и их использовании в интересах руководителя.

"Согласно обвинению, будучи членом правления НКО "Институт Пушкина", Андрей Красноглазов в 2014-2015 годы неоднократно и незаконно обратил в свою пользу или в пользу третьих лиц деньги, выделенные со стороны Нарвской горуправы в поддержку НКО, или другое имущество, приобретенное на выделенные деньги, на общую сумму или стоимость - 8955,42 евро", - резюмировала пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова два года назад, когда полиция арестовала Красноглазова.