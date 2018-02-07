Сыэрд: у политиков возникают непродуманные полубезумные идеи, которые чиновники должны исполнять

Сыэрд прокомментировал откровения одного из ключевых сотрудников Министерства финансов Дмитрия Егорова, в которых последний рассказал о временах, когда они должны были за десять дней переделать налоговую систему для правительства Юри Ратаса.

По словам Сыэрда, вице-канцлер министерства по налогово-таможенной политике Егоров красочно описал, как сегодня делается налоговая политика. «Политики кладут на стол описание ущербных в плане подготовки полубезумных идей, чиновники оформляют из них законопроекты, на следующий день их отбрасывают в сторону и политики приходят с новыми, еще более сырыми и дурацкими идеями. Анализов влияния не делают, с экспертами не консультируются, опыт других стран не признают», - сказал Сыэрд.

Сыэрд, который в начале 90-х сам работал исполняющим обязанности руководителя отдела налоговой политики Министерства финансов, то есть исполнял более-менее такую же роль, как Дмитрий Егоров, припомнил, как тогда делали политику. По его словам, во времена правительства под руководством Марта Лаара, в 1993 году, все было по-другому.

«Политиками была поставлена задача построить в Эстонии современную и эффективную налоговую систему, используя лучшие на тот момент практики в мире», - описал Сыэрд. Начали с того, что пригласили консультанта – одного из ярких экспертов Министерства финансов США Томаса Харта.

Во-вторых, за теоретическую основу взяли исследование ученых Гарвардского университета Уорда М. Хасси и Дональда Лабика об идеальной налоговой системе.

«Политики также все время были задействованы в процессе, поскольку в ходе законотворчества постоянно нужно было анализировать особенности и обстоятельства Эстонии. Ни одна идеальная модель не может быть применена в какой-то стране как единое целое», - сказал Сыэрд.