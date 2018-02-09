Осиновский: гендерный разрыв в зарплатах необходимо сократить

«В Эстонии самая высокая в Европейском союзе разница в зарплатах мужчин и женщин. Несмотря на запрет дискриминации, женщины и мужчины зачастую получают необоснованно разную зарплату. Это несправедливо и принижает рабочий вклад женщин. Кроме того, это приводит к большей бедности и выражается в меньшей пенсии в будущем, – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. Госсектор должен служить примером частному сектору в этих вопросах, поэтому в первую очередь мы предпринимаем эти меры именно в общественном секторе».

Гендерная разница в зарплатах – это комплексная проблема, причинами которой служат гендерные стереотипы, сегрегация в образовании, а затем на рынке труда, неравномерное распределение нагрузки по уходу в семьях, а также прямая дискриминация.

Предложения предоставят трудовой инспекции полномочия осуществлять надзор за гендерным неравенством в зарплатах работодателей госсектора, в т.ч. работодателей-предприятий с государственным участием. Целью ставится обеспечение соблюдения государственными учреждениями предусмотренного законом о гендерном равноправии принципа равной оплаты труда женщин и мужчин, подавая в то же время пример другим учреждениям и организациям.

Для упрощения надзора будет создано основанное на регистре решение для анализа гендерной разницы в зарплатах, чтобы поддержать надзор за гендерной разницей в зарплатах в госсекторе. Также рекомендуется сделать обязательной для работодателей публикацию на сайте данных об оплате труда по гендеру и схожим должностям. Прозрачность зарплат – одна из наиболее эффективных мер для сокращения разрыва в зарплатах мужчин и женщин.