"Ворвались вооруженные люди в масках и бронежилетах": очевидец рассказал, что происходило в таллиннском ресторане

"13.02 утром в заведении на Дункри, 5, появились полицейские. Всех работников собрали и усадили на первом этаже. Никто ничего не объяснял, говорили подождать еще 30 минут, и тогда всех освободят. Прошло 3,5 часа, прежде чем нам разрешили вернуться к работе. Некоторых людей начали уводить на допросы. Несмотря на то, что нам разрешили вернуться на рабочее место, полиция оставалась в здании до вечера.

16.02 утром подъехали черные автобусы, через несколько минут на двери появилась табличка «Закрыто». По дому начали передвигаться полицейские в масках и бронежилетах. Кто-то предположил, что внутри бомба, но ни один сапер так и не появился.

Сначала говорили, что в течение часа люди смогут вернуться к работе, но спустя четыре часа не было никакой информации и людей внутрь не пускали.

Работников держат в неведении, многие боятся идти на работу, потому что никто не знает, что происходит".

Ранее пресс-секретарь Пыхьяской префектуры подтвердил Postimees, что на улице Дункри проводятся обыски в рамках уголовного производства. О каком уголовном деле идет речь, в пресс-службе отказались уточнять до понедельника.

В полиции не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, что обыски могут быть связаны с уголовным делом известных бизнесменов Хуберта Хирва и Павла Гаммера, о котором Rus.Postimees писал позавчера.