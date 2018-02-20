Трудовая инспекция: в эту пятницу у всех должен быть сокращенный рабочий день

Укороченный рабочий день является обязательным в предшествующие праздникам реальные рабочие дни, то есть 23 февраля. Укорачивание рабочего дня не зависит от продолжительности рабочего дня. Например, работник с неполным рабочим временем, который обычно работает всего три часа в день, в предшествующий государственному празднику день не должен приходить на работу.

Если экономическая деятельность работодателя не позволяет укорачивать рабочий день, то с работником следует договориться, что в предшествующий праздникам день он работает, как в обычный рабочий день. Если работник согласен, то отработанные в предшествующий праздникам рабочий день три часа считаются сверхурочными и компенсируются в соответствии с законодательством в виде предоставления оплачиваемого свободного времени или в случае договоренности деньгами в 1,5-кратном размере. У работающих на основании суммированного рабочего времени работников сверхурочные выясняются в конце учетного периода и компенсируются таким же образом – в виде предоставления оплачиваемого свободного времени или по договоренности деньгами. Если работник не согласен работать полный рабочий день, предшествующий государственному празднику, работодатель не имеет права принуждать его к этому.

Независимо от того, выплачивается ли работнику заработная плата в виде месячной или почасовой платы, работает ли человек на основании обычного или суммированного учета рабочего времени, за проработанные в государственные праздники часы работнику следует платить двойную заработную плату. В ситуации, когда смена работника начинается в обычный рабочий день и заканчивается в государственный праздник, следует компенсировать выполненные в государственный праздник часы. Оставшиеся рабочие часы оплачиваются в обычном порядке. За рабочие часы одной смены, которые выпадают на предшествующий или следующий государственному празднику день, дополнительную плату платить не нужно.