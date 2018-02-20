Скорая помощь спасает в день до десяти человек с признаками переохлаждения

По определению речь идет о людях в состоянии алкогольного опьянения, которых после осмотра передают полиции, которая либо доставляет их на вытрезвление, или отвозит с улицы домой, или в приют. «У скорой помощи круглый год есть пациенты с переохлаждениями и, как правило, причиной становится проблема со здоровьем, которая мешает человеку двигаться. Например, человеку стало плохо или он потерял сознание и, находясь в беспомощном состоянии, он остается лежать в не отопленной комнате. Также может случиться, что человек не воспринимает происходящее вокруг адекватно, например, из-за различных веществ. Человек в таком беспомощном состоянии, особенно, если одежда мокрая от мочи, охлаждается очень быстро», - сказал главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.

«Правда в том, что чем холоднее, тем быстрее возникает переохлаждение. И все же, большая часть критических переохлаждений возникает от падения в воду», - добавил он.

Зимняя одежда должна быть многослойной, а обувь и перчатки достаточно большими, чтобы не сдавливать пальцы – это мешает кровообращению и согреванию. Если известно, что в мороз придется долго находиться на улице, нужно заранее плотно поесть и закрыть уши и, если нужно, лицо соответствующей одеждой. Если это учесть, то житель северных стран может наслаждаться морозом в 20 градусов.

Адлас советует иметь в группе одного трезвого, чтобы никто из празднующих не оказался на улице в легкой одежде или вообще без одежды, чтобы все передвигались вместе и при необходимости вызвали такси.

«Нужно также знать, что старинное лекарство от холода работает только для здорового и крепкого человека в малых количествах – алкоголь не согревает, а лишь расширяет подкожные сосуды, что и вызывает чувство тепла. Но это медвежья услуга, если вы не достаточно одеты, или одежда мокрая», - объяснил Адлас.