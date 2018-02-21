Нарвитяне разговорили президента - Кальюлайд перешла на русский

После сегодняшней церемонии награждения президент Керсти Кальюлайд вышла на Ратушную площадь Нарвы, но не ограничилась заготовленной речью, а еще пообщалась с нарвитянами и с гостями города - буквально спустилась по парадной ратушной лестнице на землю. На хорошем русском языке Кальюлайд перекинулась парой слов с обступившими ее пенсионерками.
Встретившиеся на Ратушной площади Нарвы женщины столь разных социальных статусов завели речь о насущном - о серых паспортах и безгражданстве.
- Каково здесь жить с серым паспортом, какие проблемы есть? - спросила Кальюлайд на хорошем русском, на котором к ней обратились нарвитянки.
- Никаких… - начала было одна пенсионерка свое повествование.
- Вот!!! И это тоже важно! - воскликнула президент с явным удовлетворением, улыбнувшись, кажется, еще шире. - Если невозможно эстонский паспорт получить, то серый паспорт тоже работает, - объяснила Кальюлайд.
После этого мимолетного диалога все его участники и наблюдатели от души рассмеялись, и кто-то бросил: "Никаких проблем ei ole".
К сожалению, поговорить с президентом по душам, хотя бы так коротко, получилось у немногих из собравшихся на Ратушной площади Нарвы.
"В городе 99 процетов русскоязычных, а они долдонят на эстонском, хоть что-нибудь бы по-русски!" - недоволен обыватель, вернувшийся с Ратушной площади, куда ходил специально послушать президента. "Короче, мог бы и не ходить. Чай мне там предложили, но чай я и дома попью".
Впрочем, на Ратушной площади Нарвы чаще звучали довольно патриотичные мнения. "Надо сказать, что это праздник, достойный нашего нарвского народа", - доволен атмосферой нарвский баянист Валерий Леннат. "Этот момент столетия - это не просто восхищение, а на самом деле праздник души. Праздник людей интеллигентных, у кого есть достоинство, и особенно для людей с корнями в три-четыре поколения", - сказал он.
Вторит Валерию активная пенсионерка Любовь Щеглова, уверяющая, что основная масса нарвитян приняла этот праздник - День независимости Эстонской Республики: "Нарва - была, есть и будет Эстония. А если кто-то считает по-другому, то он очень ошибается и исторически, и фактически, и, как говорят, бог ему судья".