Вопрос читателя: компенсирует ли работодатель покупку очков для работы с мониторами?

Отвечает консультант по вопросам рабочей среды Трудовой инспекции Пирет Кальюла:

«Для того, чтобы у работодателя возникла обязанность компенсировать приобретение очков для работы с мониторами или других вспомогательных средств, корректирующих остроту зрения, должно быть выполнено два условия: работник должен пройти медицинскую проверку на работе, а острота зрения работника должна снизиться. Изменение остроты зрения может быть связано с усталостью глаз к вечеру, во избежание которого врач, специализирующийся на трудовой медицине, выписывает работнику очки для работы с мониторами.

В постановлении правительства Эстонской республики сказано, что работодатель обязан организовывать для работника, который как минимум половину своего рабочего дня проводит у монитора, медицинскую проверку. Проверка в числе прочего должна охватывать контроль глаз и зрения, учитывая сроки, назначенные специалистом по трудовой медицине или глазного врача, но не реже, чем один раз в три года, или по требованию работника, в случае нарушений зрения, возникших во время работы у монитора.

Обязанность компенсировать приобретение очков или иных вспомогательных средств, корректирующих остроту зрения, исходит из того же постановления, и если в ходе медицинской проверки выяснится, что острота зрения работника снизилась, работодатель должен на основании справки от врача заказать очки, предусмотренные для работы с мониторами, или иные вспомогательные средства, корректирующие остроту зрения, или по договоренности с работником компенсировать их стоимость.