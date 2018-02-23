Вопрос читателя: компенсирует ли работодатель покупку очков для работы с мониторами?

«Я работаю за компьютером и не ношу очки. Около года назад я проходил медицинский осмотр на работе и узнал, что зрение в порядке, но в последние месяцы начал чувствовать, что после рабочего дня глаза начали очень сильно уставать. Пошел с оптику, где выяснилось, что зрение по-прежнему в порядке, но посоветовали носить так называемые нулевые очки, которые специально предназначены для работы с мониторами. Должен ли работодатель компенсировать покупку и таких очков?»
Отвечает консультант по вопросам рабочей среды Трудовой инспекции Пирет Кальюла:
«Для того, чтобы у работодателя возникла обязанность компенсировать приобретение очков для работы с мониторами или других вспомогательных средств, корректирующих остроту зрения, должно быть выполнено два условия: работник должен пройти медицинскую проверку на работе, а острота зрения работника должна снизиться. Изменение остроты зрения может быть связано с усталостью глаз к вечеру, во избежание которого врач, специализирующийся на трудовой медицине, выписывает работнику очки для работы с мониторами.
В постановлении правительства Эстонской республики сказано, что работодатель обязан организовывать для работника, который как минимум половину своего рабочего дня проводит у монитора, медицинскую проверку. Проверка в числе прочего должна охватывать контроль глаз и зрения, учитывая сроки, назначенные специалистом по трудовой медицине или глазного врача, но не реже, чем один раз в три года, или по требованию работника, в случае нарушений зрения, возникших во время работы у монитора.
Обязанность компенсировать приобретение очков или иных вспомогательных средств, корректирующих остроту зрения, исходит из того же постановления, и если в ходе медицинской проверки выяснится, что острота зрения работника снизилась, работодатель должен на основании справки от врача заказать очки, предусмотренные для работы с мониторами, или иные вспомогательные средства, корректирующие остроту зрения, или по договоренности с работником компенсировать их стоимость.
До покупки очков советуем выяснить, есть ли на предприятии порядок компенсации стоимости очков или иных вспомогательных средств, корректирующих остроту зрения. У работодателя есть обязанность компенсировать стоимость очков, но может быть установлен предел, в каких размерах он ее компенсирует. Назначенная сумма должна быть достаточной, чтоб на нее можно было купить очки. Если работник хочет купить более дорогие очки, то разницу должен доплатить сам работник».