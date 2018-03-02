Двое журналистов русского Postimees выиграли премию Союза газет Эстонии
2 марта 2018 г., 18:55
В январе Союз газет Эстонии выбрал номинантов на премии за лучшее мнение и за лучший журналистский материал в СМИ на русском языке. В числе номинантов были два журналиста портала Rus.postimees.ee - Олеся Лагашина и Елизавета Фомина.
Сегодня в Таллиннском Доме учителя состоялась официальная церемония награждения. Победителем в номинации на лучший журналистский материал на русском языке стала журналист русского Postimees Елизавета Фомина со статьей "Не для слабонервных: сосед Мартина Репинского обнаружил в поле гору козьих трупов". В номинации на лучшее мнение на русском языке выиграла публикация Олеси Лагашиной в rus.postimees 20 декабря "А давайте отнимем у них деньги и отдадим другим!".
Редакция Rus.Postimees поздравляет коллег с победой!