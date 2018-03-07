В Эстонии самый крупный в ЕС гендерный разрыв в зарплатах

В позапрошлом году нескорректированный гендерный разрыв в зарплатах составил в ЕС чуть более 16 процентов - это значит, что на каждый заработанный мужчинами евро приходились 84 заработанных женщинами евроцентов в час.

Разрыв был меньше всего среди стран ЕС в Румынии и Италии (5 процентов) и больше всего в Эстонии (25 процентов), за которой следовали Чехия и Германия (22 процента).

По сравнению с 2011 годом, гендерный разрыв в зарплатах сократился в большей части стран ЕС. Показатели сильнее всего изменились в период 2011-2016 в Румынии, где разрыв сократился на 4,4 процентных пункта, в Венгрии он сократился на 4 процентных пункта, а в Испании и Австрии на 3,4 процентных пункта. В Эстонии он сократился на 2 процентных пункта.

В период 2011-2016 гендерный разрыв в зарплатах увеличился в десяти странах ЕС, более всего в Португалии (на 4,6 процентных пункта) и Словении (на 4,5 процентных пункта).

Для подсчета гендерного разрыва в зарплатах от средней часовой брутто-зарплаты мужчин отнимают среднюю часовую брутто-зарплату женщин, полученное число делят на среднюю часовую брутто-зарплату мужчин и выражают результат в процентах.