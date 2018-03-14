Фото: в Нарве больше некому отлавливать бродячих собак

Справка

* Обязанность организовывать отлов, содержание и при необходимости умерщвление бродячих животных возлагает на местное самоуправление Закон о защите животных. Детально регулирует эту работу специальный порядок, утвержденный правительством в 2002 году.

* По закону, первоочередная задача - схватить бродячее животное, вернуть его владельцу или найти нового. Подзаконный правительственный акт среди прочего обязывает задерживать животное так, чтобы причинить ему как можно меньше страданий.

* Местное самоуправление должно организовать или обеспечить содержание отловленного животного в приюте, где оно должно быть осмотрено ветеринаром, и лечение также должно быть обеспечено при необходимости. Животные разных видов и разных полов должны содержаться в приюте раздельно. Также отделены должны быть здоровые животные от больных или травмированных.

* Для нахождения хозяина бродячего животного опять же местное самоуправление должно позаботиться о распространении информации о нем максимально широкими способами - в инернете, через вещание, через печатные издания или любыми другими спсобами, чтобы эта информация доходила до заинтересованной аудитории как можно скорее.

* Эвтаназии животного должно предшествовать по крайней мере двухнедельное содержание его в нормальных условиях приюта и лечение, если требуется. С мертвыми животными следует обращаться согласно Закону о борьбе с животными эпидемиями, то есть захоранивать на специальных площадках или сжигать.