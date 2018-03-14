Фото: в Нарве больше некому отлавливать бродячих собак

C проблемой бродячих собак, а точнее с тем, что отлавливать их теперь некому, лицом к лицу столкнулись жители и власти Нарвы.
Встревоженная читательница Юлия Лаская пишет в редакцию Rus.Postimees.ee о положении в Нарве: "За последнюю неделю в сети Facebook появлялись сообщения в разных группах о двух крупных собаках, которые буквально держат весь город в страхе. Мнения по поводу агрессивности собак разделились, но все уверены - собаки, одна из которых крупный кобель немецкой овчарки, а вторая - похожая на лайку, представляют угрозу не только для жителей города и их домашних любимцев, но также и для самих себя. (…) Запуганные жители вызвали полицию, но последние лишь помогли выбраться мужчине и ребенку, которые в страхе спрятались за ограждением. Собаки же продолжили свой путь дальше".
"Сейчас гуляла с собакой, теперь эти две собаки бегают по парку Герасимова, будте осторожны, особенно у кого течка, а моя сейчас как раз гуляет. У меня сейчас чуть инфаркт не случился, когда на тебя смотрят две огромные собаки, не знала в какую сторону бежать", - поделилась в Facebook своим страшным опытом еще одна нарвитянка Юлия.
А Алина Виле дала для публикации сделанные ею фотографии двух злобных собак, нападавших на другую собаку и на защищавшего ее хозяина; дело было 28 февраля у собачьей тренировочной площадки. "Полиция пыталась отогнать их, но ничего не действовало на этих собак. Тогда полицейская машина подъехала вплотную к калитке нашего собачника, куда спрятались люди с собакой, и их эвакуировали оттуда. А собаки гуляли дальше. Их потом волонтеры приютили, и отправились они в Таллинн, а уж из Таллинна их забрали хозяева", - рассказала Алина о недавнем инциденте.
Городские власти бессильны перед собаками
Ситуация с бродячими собаками в крупнейшем на северо-востоке городе сложилась действительно нехорошая: Нарва в текущем году уже трижды проводила поставку на оказание услуги по отлову и размещению бродячих кошек и собак, но только на кошек нашелся один желающий поработать приют. А с отловом собак положительного результата нет, и в Нарвском департаменте городского хозяйства планируют объявить уже четвертую поставку, в чем-то изменив условия, однако предложить больше денег за эту услугу местные власти не в силах.
В январе и феврале 2018 года услуга отлова бродячих собак и кошек в Нарве еще оказывалась на основе помесячных заказов прошлым партнером города - кохтла-ярвеским некоммерческим приютом Grey Dogs, однако и ему это теперь стало совсем неинтересно: поездки до Нарвы более полусотни километров в один конец, круглосуточное ожидание вызова, размещение животных на собственной базе - и это все за 960 евро в месяц. "Мы исходим из суммы, выделенной в бюджете", - разводит руками директор названного департамента Елена Скулачева. "Не совпали мы с Grey Dogs в наших желаниях. Да, в прошлые годы как-то совпадали, а теперь, может, аппетиты у них выросли. Когда они монополисты, то крутят, как хотят", - признала чиновница.
Cтарший специалист Нарвы по окружающей среде Дмитрий Королев добавил, что в части услуги по отлову кошек желающий наконец нашелся - некоммерческое объединение Narvakassituba, и дело движется к вероятному подписанию договора. "А в той части поставки, где про собак, действительно не было ни одного предложения - и будет объявлена еще одна поставка".
Королев говорит, что не знает, почему другие НКО - и особенно никто из местных - упорно не желают заняться отловом собак. "Условия поставки настолько простые, что любой, кто хотя бы чуть-чуть сталкивался с такой услугой, сможет ее оказывать и пройти квалификацию", - уверен нарвский специалист по окружающей среде. Но он также напомнил то важное условие, что данная услуга предполагает круглосуточную готовность к выезду: "Такое случается очень редко, но случается".
"Но обычно случаются не нападения собак на людей - это редкость, а более прозаические случаи. Например, когда умирает одинокий человек, и попасть к нему в квартиру не дает собака. Полиция, естественно, в такой ситуации не станет стрелять в животное, и тогда вызываем специалиста по отлову", - рассказал Королев.
Один собачий приют-монополист
Уже с начала этого века сложилось так, что небольшой частный приют для животных Grey Dogs в городе Кохтла-Ярве стал для Ида-Вирумаа монополистом, чьими услугами пользуютя многие самоуправления северо-восточного региона. Правда, с родным Кохтла-Ярве в 2017 году у них возникли организационно-денежные разногласия, но их решили в процессе переговоров - и новый договор между приютом и кохтла-ярвеским самоуправлением уже подписан, о чем рассказала корреспонденту портала Rus.Postimees хозяйка приюта Олеся Ключанкина. Нарва же, по ее словам, сочла нецелесообразным соглашаться на их требования.
Последний действовавший между Нарвой и Grey Dogs договор на 11 месяцев был заключен более года назад на сумму 9650 евро. Какую цену теперь запросил приют Ключанкина не захотела называть. "Просто работали всегда, честно говоря, себе в ущерб", - сказала она.
Ключанкина отмечает сильно возросшее влияние социальных сетей: частные волонтеры, простые неравнодушные люди активно распространяют информацию о бродячих животных и в итоге успешно пристраивают их. Из-за этого реже стали вызывать в Нарву специалистов, а когда нет вызова - нет и оплаты. Приют Grey Dogs уже убедил власти Кохтла-Ярве согласиться на абонентную плату за дежурство, то есть за ожидание вызова, а вот Нарва, по словам Ключанкиной, на такое нововведение не идет. "Мы дежурили бесплатно", - недовольна хозяйка приюта.
Отдельное пожелание со стороны Grey Dogs к Нарве - ввести отдельную плату за ветеринарные услуги - стерилизацию и кастрацию, например. К этому нововведению, по словам Ключанкиной, местные власти пока тоже не готовы.
"Наш приют, построенный собственными руками, в принципе небольшой, и изначально мы рассчитывали его на нашу территорию, на Кохтла-Ярве, - рассказывает Олеся Ключанкина. - Но постепенно другие волости и города стали к нам присоединяться, потому что поблизости больше нет ничего такого: ближайший приют - в Раквере, но это дальше и, наверное, дороже и нелогично. Так мы стали обслуживать весь уезд Ида-Вирумаа, в том числе и Нарву, и много лет так работали. Но теперь соцсети стали принимать активное участие в жизни животных, появились очень активные волонтеры, и старая идиотская система отлова животных в Нарве перестала их устраивать. Мы в Grey Dogs тоже считаем идиотской эту систему: прежде чем мы приедем в Нарву, человек должен обратиться с проблемой в горуправу, там трубку не всегда берут - и человек просто говорит: идите вы все! Но ведь не мы установили и диктуем такие условия. Если бы нарвская горуправа сказала нам принимать и классифицировать вызовы, мы этим и занимались бы; мы сами не поедем на какую-нибудь ерунду. А потом еще проблема расстояния: пока нам наконец дозвонятся и мы доедем - собака уже убежит".
Угроза человеку маловероятна
Признавая пропажу интереса у приюта Grey Dogs к работе в Нарве, Олеся Ключанкина успокаивает: отсутствие отлова бродячих собак скорее всего не выльетя в угрозу для людей на улицах. К счастью, как отметила специалист, в регионе нет проблемы диких собачьих стай, способных убивать людей, как это происходит сейчас, например, в России.
"Одиночные собаки не агрессивные, они, как правило, домашние - и не опасны. Но бывают, конечно, ситуации, когда срывается действительно агрессивная псина - такие случаи не единожды были за годы работы, но чтобы собака буквально рвала человека - такого не было".
В случае возникновения реальной опасности для человека, как напомнила Ключанкина, вызывать надо уже полицию, которая приедет намного быстрее. "Мы в любом случае не имеем огнестрельного оружия и не имеем права стрелять, а это нужно делать в таких случаях быстро и сразу".
Справка
* Обязанность организовывать отлов, содержание и при необходимости умерщвление бродячих животных возлагает на местное самоуправление Закон о защите животных. Детально регулирует эту работу специальный порядок, утвержденный правительством в 2002 году.
* По закону, первоочередная задача - схватить бродячее животное, вернуть его владельцу или найти нового. Подзаконный правительственный акт среди прочего обязывает задерживать животное так, чтобы причинить ему как можно меньше страданий.
* Местное самоуправление должно организовать или обеспечить содержание отловленного животного в приюте, где оно должно быть осмотрено ветеринаром, и лечение также должно быть обеспечено при необходимости. Животные разных видов и разных полов должны содержаться в приюте раздельно. Также отделены должны быть здоровые животные от больных или травмированных.
* Для нахождения хозяина бродячего животного опять же местное самоуправление должно позаботиться о распространении информации о нем максимально широкими способами - в инернете, через вещание, через печатные издания или любыми другими спсобами, чтобы эта информация доходила до заинтересованной аудитории как можно скорее.
* Эвтаназии животного должно предшествовать по крайней мере двухнедельное содержание его в нормальных условиях приюта и лечение, если требуется. С мертвыми животными следует обращаться согласно Закону о борьбе с животными эпидемиями, то есть захоранивать на специальных площадках или сжигать.