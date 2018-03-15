Виновник ДТП с тремя погибшими проведет в тюрьме 10 лет

Как писал ранее Rus.Postimees, 30 июля прошлого года в 20.59 на 125-м километре шоссе Таллинн - Нарва управлявший автомобилем BMW Пийм, поворачивая направо при выезде на главную дорогу с заправки Olerex в Азери, потерял управление. Заднюю часть BMW вынесло на встречную полосу, автомобиль столкнулся с двигавшимся по направлению от Нарвы пассажирским автобусом.