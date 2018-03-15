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  • Виновник ДТП с тремя погибшими проведет в тюрьме 10 лет

Виновник ДТП с тремя погибшими проведет в тюрьме 10 лет

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ФОТО: Sergei Stepanov

29-летний Яан Пийм, приговоренный к 10 годам лишения свободы за совершение ДТП, повлекшем за собой смерть троих человек, не сумел добиться уменьшения назначенного ему срока наказания.

Накануне Государственный суд не взял в производство кассационную жалобу защитника Пийма. Таким образом обвинительный приговор вступил в законную силу, пишет rus.err.ee.

В августе прошлого года Вируский уездный суд приговорил Яна Пийма к 10 годам лишения свободы, а в конце декабря этот приговор оставил в силе и Тартуский окружной суд.

Как писал ранее Rus.Postimees, 30 июля прошлого года в 20.59 на 125-м километре шоссе Таллинн - Нарва управлявший автомобилем BMW Пийм, поворачивая направо при выезде на главную дорогу с заправки Olerex в Азери, потерял управление. Заднюю часть BMW вынесло на встречную полосу, автомобиль столкнулся с двигавшимся по направлению от Нарвы пассажирским автобусом.

В результате аварии два пассажира BMW - 20-летняя женщина и 21-летний мужчина - погибли на месте, водителя и еще одну пассажирку - 21-летнюю женщину - доставили в больницу, где последняя скончалась от полученных травм.

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