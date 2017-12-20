Водителю, убившему в аварии троих друзей, не удалось избежать 10 лет тюрьмы

Тартуский окружной суд в среду оставил без изменения решение Вируского уездного суда, согласно которому 28-летний Яан Пийм был признан виновным в совершении аварии с тремя погибшими в июле прошлого года и был приговорен к десяти годам тюремного заключения.

Коллегия из трех судей не удовлетворило ходатайство защиты о переквалификации дела на нарушение ПДД по неосторожности.

Суд после изучения всех доказательств не согласился с доводами осужденного и его защитники, что ДТП произошло из-за скользкого дорожного покрытия.

В числе доказательств окружной суд изучил видеофайл с бортовой камеры автобуса, с которым столкнулась машина Пийма. На записи виден стиль вождения осужденного, который и привел к столкновению с автобусом.

Суд посчитал невозможным, что подобный стиль вождения был вызван скользкой дорогой.

Страшная авария произошла 30 июля 2016 года в 20.59 на 126-м километре шоссе Таллинн-Нарва в деревне Коогу волости Азери. Яан Пийм, которому тогда было 27 лет, выезжая с автозаправки Olerex и поворачивая направо, потерял управление автомобилем BMW, который вынесло задом на встречную полосу. Водителю рейсового автобуса, шедшего из Нарвы в Таллинн, не удалось избежать столкновения.

Находившиеся в BMW 20-летняя девушка и 21-летний парень скончались на месте происшествия, еще одна 21-летняя пассажирка была доставлена в Ида-Вирускую центральную больницу, где утром умерла. В рейсовом автобусе пострадала 52-летняя женщина, которой скорая помощь на месте оказала первую первую помощь.

Яан Пийм 1989 года рождения был наказан в 2007 году за управление транспортным средством без прав, в 2012 году он получил условный срок за вождение в нетрезвом виде, а в 2015 году молодой человек привлекался к ответственности целых четыре раза, в том числе за вождение в нетрезвом виде, превышение скорости и другие нарушения. По данным полиции, он занимался организацией подпольных соревнований по автогонкам в Ида-Вирумаа и сам участвовал в аналогичных мероприятиях по всей Эстонии.

14 августа 2017 года Вируский уездный суд приговорил 28-летнего Яана Пийма, признанного виновным в совершении ДТП, повлекшем за собой гибель трех человек, к десяти годам лишения свободы.