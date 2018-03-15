«Выстрелили в русского при попытке к бегству»: как «Спутник» переврал историю об эстонце, ранившем себя ради «прикольного шрама»

«В связи с недавним случаем, когда один срочник Куперьяновского пехотного батальона намеренно ранил себя из огнестрельного оружия, чтобы получить «прикольный шрам», «Спутник» пытается начать распространение пропагандистской лжи», - сказал майор Арво Йыэсалу, комментируя деятельность «Спутника».

«Пропагандистский канал «Спутник» начинает очередную кампанию, чтобы спровоцировать раскол между живущими в Эстонии людьми и разжечь межнациональную рознь как в обществе, так и в Силах обороны. «Спутник» отправил в Силы обороны и в Министерство обороны вопросы, которые содержат ложные обвинения и утверждения. Ни одно из утверждений «Спутника» не соответствует действительности. Как и то, что ранивший себя солдат был русскоязычным», - сказал Йыэсалу.

Главный редактор «Спутника» написала в своем обращении, что их источники в Силах обороны представили совершенно иную картину случившегося. «Согласно имеющейся в их распоряжении информации, русскоговорящий молодой человек был ранен при попытке бегства, когда его задержала полиция вооруженных сил», - написала главный редактор «Спутника».

Postimees публикует список вопросов «Спутника»:

"В Eesti meedia была опубликована информация, согласно которой вечером 1 марта солдат-срочник Выруского Куперьяновского батальона выстрелил себе в плечо из автомата AK4, чтобы получить шрам. Действительно ли это так?

По данным наших источников, причиной его бегства была ненормальная атмосфера, которая возникла в батальоне именно вокруг русскоязычных военнослужащих. Насколько это соответствует действительности?

Например, насколько нам известно, медики батальона отказываются оказывать медицинскую помощь тем солдатам, которые не владеют на достаточном уровне государственным языком. Были ли такие случаи в Куперьяновском батальоне?