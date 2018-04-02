Зарплаты растут? Стало известно, сколько на самом деле получают сотрудники крупных магазинов Эстонии

Coop Eesti годами показывает ежегодный рост зарплат больше, чем на десять процентов. В прошлом году предприятие инвестировало в фонд зарплат сотрудников более семи миллионов евро. Рост фонда зарплат больше всего оказал влияние на 5000 сотрудников, а также частично - на создание новых рабочих мест (в их число не входят сотрудники Coop Pank).

По словам представителя предприятия, брутто-зарплата работника по обслуживанию клиентов Coop, например, в Таллинне составляет от 670 евро (на руки 616 евро) до 850 евро (на руки 755 евро). Если работник по обслуживанию клиентов становится старшим по смене или двигается по карьерной лестнице как-то еще, его зарплата тоже растет.

Зарплаты в других торговых сетях

Postimees в последние месяцы неоднократно писал о зарплатах работников различных торговых сетей. В последний раз - в конце января, когда в сравнении зарплат сотрудников розничных сетей отсутствовали данные только Coop Eesti, поскольку в открытых базах данных их не было.

Согласно этому сравнению, если смотреть на средний расход на рабочую силу розничных сетей, на основании экономического отчета за 2016 год, три торговые сети с самыми высокими зарплатами распределяются так: на первом месте - OG Elektra (магазины Grossi), где средняя брутто-зарплата составляла 917,40 евро, на втором месте - Prisma Peremarket, где средняя брутто-зарплата составляла 911,26 евро, а Rimi со средней брутто-зарплатой в 811,42 евро заняла третье место.

Зарплаты и экономические результаты крупных эстонских магазинов. ФОТО: graafika: Silver Alt

Если говорить о последних данных по зарплатам, по словам представителя Maxima Eesti Марко Пыдера, средняя брутто-зарплата работника в 2017 году составляла 798 евро (на руки 638 евро), средняя зарплата продавца – 700 евро (на руки 576 евро).

Зарплаты продавцов Prisma Peremarket остались на прежнем уровне. «Брутто-зарплата продавцов-кассиров в месяц составляет 580-710 евро, к которым также добавляются назначенные предприятием премии», - сказала руководитель по коммуникации Prisma Пирет Ланкотс.

Это означает, что менее квалифицированный кассир в 2017 году в Prisma получал на руки минимум 480 евро, а в этом году в связи с реформой подоходного налога – 550 евро, а более квалифицированный кассир в прошлом году получал на руки минимум 584 евро, а в этом году - уже 648 евро.

Тема средней зарплаты в торговых сетях поднималась вновь неделю назад, когда Postimees опубликовал мнение сотрудников Rimi о том, как повлияла опубликованная пару месяцев назад критика предприятия.