Жестокая реальность: в Эстонии мужчина получает 1000, а женщина за ту же работу - 850 евро

В Эстонии принято не разглашать размер своей заплаты, хотя ничего не обязывает людей молчать - на это обстоятельство обратили внимание участники сегодняшней дискуссии на тему равных зарплат. Согласно данным порталов по трудоустройству и опыту различных предприятий Эстонии, требования по зарплате среди женщин ниже, чем у мужчин, что является одной из причин, почему, по данным Евростата, наша страна занимает лидирующую позицию в ЕС по гендерному разрыву в зарплатах, передает Postimees.
«Мы видели, что при одной и той же работе разница в зарплатах мужчин и женщин составляет 15 процентов», - сказал менеджер по развитию CV Online Хейкко Гросс и добавил: «Если мужчина получает 1000, то женщина за ту же работу - 850 евро».
«Я занимаюсь предпринимательством 25 лет и всегда был сторонником обнародования такой информации, - продолжил владелец Pindi Kinnisvara и предприниматель Калев Роозивяли. - В своей организации я никогда не делал тайны из зарплат, так как мне нравится открытая политика в отношении заработной платы».
По словам участников обсуждения, необходимо признать, что в Эстонии принято не разглашать размер своей зарплаты, хотя ничто никого не обязывает молчать. Размер зарплаты, скорее, является табуированная темой как в кругу коллег, так и в кругу друзей, но все-таки находятся люди, которые заинтересованы в неразглашении этой информации, так как бояться зависти и осуждения.
По оценке руководителя по связям с общественностью Coca Cola Baltic Неле Нормак, политика в отношении зарплаты лучше отрегулирована в крупных международных корпорациях, которые считаются с различными конвенциями по правам человека и при назначении зарплаты учитывают такие показатели как опыт, стаж и результативность.
«Наша глобальная политика в области прав человека предполагает, что за равный труд мы должны платить равную зарплату», - сказала Нормак.
«Причин, почему женщины просят меньшую зарплату, на самом деле миллион», - отметила представитель Министерства социальных дел Лийна Кантер. По ее словам, одна из них заключается в том, что женщины просто не знают, где какие зарплаты.
По инициативе министерства работодателям общественного сектора рекомендуется сделать обязательным публикацию на домашних страницах своих учреждений информации об оплате труда. Обнародование зарплат в развитых странах - один из эффективных способов борьбы с неравенством в зарплатах мужчин и женщин.
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