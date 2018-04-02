Жестокая реальность: в Эстонии мужчина получает 1000, а женщина за ту же работу - 850 евро

«Мы видели, что при одной и той же работе разница в зарплатах мужчин и женщин составляет 15 процентов», - сказал менеджер по развитию CV Online Хейкко Гросс и добавил: «Если мужчина получает 1000, то женщина за ту же работу - 850 евро».

«Я занимаюсь предпринимательством 25 лет и всегда был сторонником обнародования такой информации, - продолжил владелец Pindi Kinnisvara и предприниматель Калев Роозивяли. - В своей организации я никогда не делал тайны из зарплат, так как мне нравится открытая политика в отношении заработной платы».

По словам участников обсуждения, необходимо признать, что в Эстонии принято не разглашать размер своей зарплаты, хотя ничто никого не обязывает молчать. Размер зарплаты, скорее, является табуированная темой как в кругу коллег, так и в кругу друзей, но все-таки находятся люди, которые заинтересованы в неразглашении этой информации, так как бояться зависти и осуждения.

По оценке руководителя по связям с общественностью Coca Cola Baltic Неле Нормак, политика в отношении зарплаты лучше отрегулирована в крупных международных корпорациях, которые считаются с различными конвенциями по правам человека и при назначении зарплаты учитывают такие показатели как опыт, стаж и результативность.

«Наша глобальная политика в области прав человека предполагает, что за равный труд мы должны платить равную зарплату», - сказала Нормак.

«Причин, почему женщины просят меньшую зарплату, на самом деле миллион», - отметила представитель Министерства социальных дел Лийна Кантер. По ее словам, одна из них заключается в том, что женщины просто не знают, где какие зарплаты.

По инициативе министерства работодателям общественного сектора рекомендуется сделать обязательным публикацию на домашних страницах своих учреждений информации об оплате труда. Обнародование зарплат в развитых странах - один из эффективных способов борьбы с неравенством в зарплатах мужчин и женщин.