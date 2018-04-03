Вне дома: куда переехала из Лоо популярная пиццерия

Правда, кажется, что любители хорошей пиццы и настоящих гамбургеров, уже осведомлены об этом и то и дело выкладывают в социальных сетях радостные сообщения. А радоваться есть от чего: в прошлом году автор ездила в кафе Ventus, расположенное в Лоо, дегустировать пиццу и бургеры Вадима Пярна, о чем тогда и написала - с удовольствием и сытым урчанием.

Но Лоо – сами понимаете – не такой уж ближний свет, чтобы забежать, например, в обеденный перерыв. Зато теперь – ноги сами ведут в преобразившуюся будочку, которую так назвать уже и язык не поворачивается. Длинный стол из цельной доски, высокие, но удобные стулья. Тесновато, конечно, но, как говорится, в тесноте да не в обиде.

На месте Söögiplats теперь гурме-кафе Jahu. ФОТО: Лаури Лаан

Команда заведения – Вадим Пярн, Алексей Федоренко и Полина Ладнова. Хотя они молоды, опыта им не занимать: Вадим и Алексей много лет проработали за границей, в Англии и Австралии, причем Алексей - в самых крутых стейк-хаусах. Полину многие знают по ресторану Rae, где именно ее стараниями создано необычайно уютное и вкусное место. Молодые рестораторы решили сделать ставку на уличную еду из продуктов премиум-класса. Мука, помидоры, ветчины, колбасы, сыр и прочие компоненты пиццы они получают из Италии. Соусы – делают сами.

Команда Jahu: Вадим Пярн, Полина Ладнова, Алексей Федоренко. ФОТО: Лаури Лаан

И надо доложить, что съеденная нами пицца, из тонкого вкусного теста с симпатичными подпалинками, с соусом из спелых помидоров и обильной начинкой, была, как и ожидалось, очень вкусной, а бургер с котлетой из эстонской экологической говядины оказался просто мечтой любого бургероеда. Вдобавок манера общения владельцев с гостями такова, что и уходить не хочется.

Летом, если оно, конечно, наступит, обещают веранду с удобной мебелью и цветами, которые должны спасти посетителей от пыли и шума близкого транспорта и разгрузить помещение внутри. Но это когда еще будет… А пока пройдемся по меню. Что бы заказать в следующий раз?

ФОТО: Лаури Лаан

Первым на очереди стоит острый бургер Pablo, в котором, кроме говяжьей котлеты, бекон, копченый халапеньо и много чего еще. Вегетарианский – со свеклой, фасолью, маринованным огурцом и мисо – тоже очень привлекает. Далее, пицца. В меню девять разновидностей: смерть фигуре! Начинки перечислять нет смысла, тут дело не в том, что в одной салями, а в другой – прошутто крудо, а в третьей – сыр горгонзола, а в том, какая именно салями и какая прошутто крудо, и откуда именно сыр.

ФОТО: Лаури Лаан

Жаль, не успели выпить кофе, который очень хвалят. И да, есть еще одна причина посетить Jahu, кроме желания перепробовать все меню: в Facebook появился отзыв посетителя, который хочется процитировать. Прочтите, и вы все сразу поймете:

«Это называется BLT (Bacon, Lettuce, Tomato): cалат, колечки томата, прожаренный до идеального хруста бекон, соус айоли - всё это между двумя кусочками хлеба, с карамелизированной на гриле корочкой и нежным мякишем внутри. Это блюдо - пока лишь эксперимент, поэтому прошу помочь мне закрепить его в основном меню Jahu, одному мне не справиться. Все, что для этого требуется, это периодически произносить в Jahu волшебную фразу: "Здравствуйте! Сделайте мне сегодня BLT, пожалуйста!"»