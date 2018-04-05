Мария Юферева: если в кармане пять евро, а до зарплаты еще неделя

Торговые сети versus LiPo?

Важность социальной поддержки должна была бы признать и Анастасия Коваленко от Социал-демократической партии, опубликовавшая свое мнение на портале Postimees, в котором она поставила под сомнение необходимость LiPo, а на первый план вынесла финансовые интересы и прибыль. Но, надо понимать, что если LiPo может предложить товары дешевле на несколько десятков центов, то для людей с низкими заработками это большая поддержка. В мире мотоциклов за эти деньги можно с ускорением проехать несколько десятков метров. Пожалуй, в этом заключается главное различие двух разлных миров, в которых живут люди.

Согласно статистике, каждый пятый человек в Эстонии живет в относительной бедности. Это означает, что ежемесячный доход человек ниже 500 евро. Пожилые, малообеспеченные и многодетные семьи – основные клиенты муниципального магазина. За покупками они зачастую ходят в конце месяца, когда деньги практически закончились, а в LiPo можно купить еды за пару евро на несколько дней.

При анализе того, как часто люди ходят в магазин, важно посмотреть на среднюю сумму покупки. Обычные торговые центры идут на всевозможные ухищрения для того, чтобы помимо посещаемости увеличилась бы и стоимость средней покупательской корзины. А для LiPo главным индикатором остается сумма средней закупки. Если, предположим, средняя сумма закупки клиента LiPo составляет 2 евро, это не означает, что бизнес магазина не процветает. Это означает, что человек пришел в муниципальный магазин лишь для того, чтобы сэкономить несколько десятков центов. Такими понятиями о бережливости, видимо, оперируют лишь те люди, у которых осталось в кармане 5 евро, а до зарплаты еще неделя.

Новое время требует нового подхода

Не спорю, что когда муниципальный магазин создавался, его необходимость была гораздо выше. Сейчас у LiPo стало меньше постоянных клиентов, чем было на заре открытия. Именно поэтому было принято решение о переезде магазина на меньшую площадь.

За последние годы в Ласнамяэ произошли огромные изменения, выросло также число торговых центров. Во время кампаний скидок крупные магазины действительно предлагают некоторые товары по ценам, которые сопоставимы с ценами муниципального магазина. Для малообеспеченных людей такие кампании – это отличная возможность купить необходимые товары по выгодной цене. Не последнюю роль в закупках играет и бесплатный общественный транспорт, который позволяет передвигаться по всему городу в поисках товаров по сходной цене.

Но идея муниципального магазина в том, чтобы все товары по льготной цене можно было купить в одном месте. Кроме того, у семей с детьми нет возможности проехать все магазины Таллинна для заполнения продуктовой корзины по выгодной цене.

Я хочу сказать, что не все сферы жизни нужно мерить денежной выгодой. Если спортсмен для своих тренировок обращается за спонсорской помощью, он не может обещать своему меценату денежную прибыль от продажи билетов на его выступление. В большинстве случаев он не может гарантировать даже того, что добьётся известности и победы. И для многих спонсоров поддержка спортсмена не слишком выгодная инвестиция, но их социальный вклад. По схожим принципам государство и местное самоуправление вкладывается в социальную сферу.

Разумеется, нельзя забывать и том, что при предоставлении социальных мер существует граница разумной пользы. Согласно этому принципу и было принято решение о переселении LiPo на меньшую площадь: посещений стало меньше, выросла необходимость сократить расходы на содержание. Прошло время пересмотреть нынешние возможности и реальные потребности.

В конце апреля в помещения, ранее занимаемые муниципальным магазином, переедет Продовольственный банк, который вместе с обновленным LiPo образует центр оказания продовольственной помощи. Аналога такого центра в других частях города нет.