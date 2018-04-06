пятница, 6 апреля 2018 г.
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Фото: со двора арестованного чиновника вывозят дорогие автомобили

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Дорогие автомобили и мотоциклы, принадлежащие заместителю руководителя автобусного ремонтного цеха Tallinna Linnatranspordi AS Яанусу Винку, начали вывозить из гаражей, находящихся на территории его особняка в Хааберсти, и погружать на буксировочные автомобили, пишет Postimees.

В среду вечером Харьюский уездный суд дал санкцию на арест Винка, подозреваемого в получении крупной взятки.

Несмотря на не самую гламурную должность, Винк вел роскошный образ жизни: ему принадлежит дом в Таллинне на Раннамыйза-теэ, восемь квартир в Мустамяэ, Нымме, Пыхья-Таллинне, Кристийне, в центре и в Ласнамяэ. К тому же у него есть два земельных участка в Маарду общей площадью в 14,5 гектара.

Кроме того, как писал Eesti Päevaleht, Винк любил прокатиться на Lamborghini, а во дворе его особняка в Хааберсти раскинулся целый автопарк. Это подтвердили вчера и фотографии Postimees, снятые с дрона.

Теперь во дворе особняка, принадлежащего Винку, находятся несколько буксировочных автомобилей. Принадлежащие ему мотоциклы начали вывозить из гаражей и погружать на буксиры, так же как и стоящие во дворе дорогие автомобили.

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