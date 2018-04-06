Фото: со двора арестованного чиновника вывозят дорогие автомобили

В среду вечером Харьюский уездный суд дал санкцию на арест Винка, подозреваемого в получении крупной взятки.

Несмотря на не самую гламурную должность, Винк вел роскошный образ жизни: ему принадлежит дом в Таллинне на Раннамыйза-теэ, восемь квартир в Мустамяэ, Нымме, Пыхья-Таллинне, Кристийне, в центре и в Ласнамяэ. К тому же у него есть два земельных участка в Маарду общей площадью в 14,5 гектара.

Кроме того, как писал Eesti Päevaleht, Винк любил прокатиться на Lamborghini, а во дворе его особняка в Хааберсти раскинулся целый автопарк. Это подтвердили вчера и фотографии Postimees, снятые с дрона.