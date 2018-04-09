Кристи Малмберг: слишком много зарплаты

Очень плохо, что усердие в Эстонии все более становится наказуемым. Нынешнее правительство предприняло уже несколько шагов, которые делают зарабатывание большей зарплаты невыгодным.
Один из последних примеров – утвержденная в четверг правительством пенсионная реформа, которую уже в пятницу жестко раскритиковал вице-канцлер Минфина Дмитрий Егоров, т.е. человек, который, без сомнения, умеет думать и считать. Недовольство Егорова вызвало прежде всего обстоятельство, что в будущем пенсия все больше будет зависеть от стажа, а влияние на нее зарплаты уменьшится. Это означает, что тем, кто получает зарплату в конверте, в то время как их стаж потихоньку тикает, не стоит беспокоиться о пенсии.
Конечно, здесь есть и аргументы “против”. По-прежнему есть II пенсионная ступень, которая напрямую связана с доходом человека, и тем, у кого зарплаты выше, проще самим застраховать свое пенсионное будущее, накапливая деньги в III ступени или используя различные инвестиционные возможности.
В то же время такая реформа пенсий – пример того образа мысли, который насаждает действующее правительство и следующим образцом которого является новая система штрафов. На сайте Posimees можно поиграть с калькулятором штрафов, который я рекомендую испытать каждому. Он поможет посчитать, сколько каждый человек будет платить штраф в зависимости от своей зарплаты с 1 февраля. С этого дня они будут зависеть от дохода и количества иждивенцев у человека.
Министерство юстиции не исключает при этом, что штрафы, зависящие от дохода, вскоре будут распространяться и на другие проступки. Так справедливее, поясняет возникновение этой системы министерство.
Естественно, я не пишу это, чтобы оправдать пьяных водителей. Тех, кто садится за руль в пьяном виде, необходимо наказывать по своей строгости. Вопрос в принципе. Почему правительство уже в который раз дает понять, что большая зарплата – это невыгодно?
Помимо того, новый закон о штрафах сделан сравнительно лениво, поскольку никто не удосужился изобрести способ, как включить в эту штрафную систему тех, кто получает дивиденды. Это означает, что, если человек получает от фирмы минимальную зарплату, но ежегодно получает от фирмы большой доход в виде дивидендов, штраф он будет платить все-таки исходя из размера зарплаты. Что, в свою очередь, заставит умников задуматься о том, чтобы обзавестись собственной фирмочкой.
И, конечно, одно из главных порождений этого странного образа мысли – система подоходного налога, вступившая в силу с начала этого года, которая наиболее выгодна тем, кто получает зарплату ниже средней. Доходы, которые человек может заработать в течение года, опасны, поскольку, во-первых, они могут увеличить доход настолько, что придется возвращать государству подоходный налог, во-вторых, расчет дохода для многих стал столь сложным, что лучше уж не зарабатывать этой небольшой прибавки к зарплате или пенсии. Работающие пенсионеры уже получили свой шлепок.