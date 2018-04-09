Кристи Малмберг: слишком много зарплаты

Один из последних примеров – утвержденная в четверг правительством пенсионная реформа, которую уже в пятницу жестко раскритиковал вице-канцлер Минфина Дмитрий Егоров, т.е. человек, который, без сомнения, умеет думать и считать. Недовольство Егорова вызвало прежде всего обстоятельство, что в будущем пенсия все больше будет зависеть от стажа, а влияние на нее зарплаты уменьшится. Это означает, что тем, кто получает зарплату в конверте, в то время как их стаж потихоньку тикает, не стоит беспокоиться о пенсии.

Конечно, здесь есть и аргументы “против”. По-прежнему есть II пенсионная ступень, которая напрямую связана с доходом человека, и тем, у кого зарплаты выше, проще самим застраховать свое пенсионное будущее, накапливая деньги в III ступени или используя различные инвестиционные возможности.

В то же время такая реформа пенсий – пример того образа мысли, который насаждает действующее правительство и следующим образцом которого является новая система штрафов. На сайте Posimees можно поиграть с калькулятором штрафов, который я рекомендую испытать каждому. Он поможет посчитать, сколько каждый человек будет платить штраф в зависимости от своей зарплаты с 1 февраля. С этого дня они будут зависеть от дохода и количества иждивенцев у человека.

Министерство юстиции не исключает при этом, что штрафы, зависящие от дохода, вскоре будут распространяться и на другие проступки. Так справедливее, поясняет возникновение этой системы министерство.

Естественно, я не пишу это, чтобы оправдать пьяных водителей. Тех, кто садится за руль в пьяном виде, необходимо наказывать по своей строгости. Вопрос в принципе. Почему правительство уже в который раз дает понять, что большая зарплата – это невыгодно?

Помимо того, новый закон о штрафах сделан сравнительно лениво, поскольку никто не удосужился изобрести способ, как включить в эту штрафную систему тех, кто получает дивиденды. Это означает, что, если человек получает от фирмы минимальную зарплату, но ежегодно получает от фирмы большой доход в виде дивидендов, штраф он будет платить все-таки исходя из размера зарплаты. Что, в свою очередь, заставит умников задуматься о том, чтобы обзавестись собственной фирмочкой.