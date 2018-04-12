КаПо: Россия пытается вербовать молодежь из Эстонии с помощью массовых мероприятий

Отдельный фрагмент ежегодника посвящен массовым мероприятиям для молодежи, финансируемым Россией, поскольку, по мнению авторов ежегодника «среди участников массовых мероприятий с помощью так называемой молодежной дипломатии Кремль надеется найти активных продолжателей своей политики раскалывания в зарубежных странах».

Авторы указывают на то, что в России и за рубежом в год проводятся десятки мероприятий, связанных с политикой раскалывания и направленных на молодежь из различных стран, разного возраста и разного профиля, и называют некоторые из них – в том числе прошедшие в мае 2017 года в Казани всемирные игры юных соотечественников (спортивные состязания для детей до 15 лет); III всемирный форум молодых соотечественников в Софии в сентябре 2017 года (для молодежи 18-35 лет); XIX международный фестиваль молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года. Во всех из них участвовали и молодые люди из Эстонии.

«Эти мероприятия – лишь верхушка айсберга, молодежь охватывают также на различных конкурсах, языковых лагерях, семинарах, посвященных языку, культуре и образованию. Такие мероприятия организованы очень привлекательно для молодых людей, организаторы, которых поддерживают государственные ведомства и финансы, выделенные Кремлем на политику раскалывания, зачастую покрывают расходы на поездку и проживание, а также предлагают, помимо идеологической части, бесплатную развлекательную программу».

Rus.Postimees писал осенью о проверках, которым подвергали эстонских участников фестиваля в Сочи, тогда КаПо отказалась комментировать нам подробности и причины столь пристального внимания. В ежегоднике департамент отмечает, что, вовлекая молодых людей из Эстонии, «Россия хочет воспрепятствовать их интеграции в эстонское культурное и ценностное пространство, обеспечить прирост для тех, кто проводит кремлевскую политику раскола в Эстонии и найти возможные объекты вербовки для российских спецслужб». КаПо отмечает, что для этого российские ведомства собирают личные данные участников таких мероприятий и их близких.

Ведомство также пишет, что по указаниям российского МИДа местное посольство уделяет большое внимание вовлечению молодых соотечественников. В 2017 году в Эстонии при финансировании российского посольства и фонда «Русский мир» было проведено два мероприятия для русскоязычной молодежи из стран Балтии: 26-28 мая на базе отдыха «Валгехобуземяэ» в Ярвамаа состоялся молодежный форум «Моя Прибалтика», а 29 сентября – 1 октября на базе отдыха Нелиярве в Харьюмаа прошел молодежный форум “BaltFest 2017».