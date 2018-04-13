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Фото: волны прибили к берегу острова Аэгна таинственную коробочку

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ФОТО: facebook

Остров Аэгна сообщил в социальной сети Facebook об интересной находке, которую волны прибили к берегу.

«Море приносит всевозможный мусор и на пляж Аэгна», - сказано в публикации на странице острова Аэгна в Facebook. К посту добавлены фотографии потрепанной временем коробочки и скрывающегося в ней кольца в виде кота, пишет Postimees.

Находка острова Аэгна.

ФОТО: facebook

Это серебряное кольцо 925-й пробы, уточняет автор публикации в комментариях. Глаза кота представляют собой два камушка. К сожалению, неизвестно, о каких камнях идет речь.

Остров Аэгна расположен в 14 километрах от Таллиннского порта и является северо-восточной границей Таллиннского залива.

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