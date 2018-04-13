Фото: волны прибили к берегу острова Аэгна таинственную коробочку
13 апреля 2018 г., 9:48
Остров Аэгна сообщил в социальной сети Facebook об интересной находке, которую волны прибили к берегу.
«Море приносит всевозможный мусор и на пляж Аэгна», - сказано в публикации на странице острова Аэгна в Facebook. К посту добавлены фотографии потрепанной временем коробочки и скрывающегося в ней кольца в виде кота, пишет Postimees.
Это серебряное кольцо 925-й пробы, уточняет автор публикации в комментариях. Глаза кота представляют собой два камушка. К сожалению, неизвестно, о каких камнях идет речь.
Остров Аэгна расположен в 14 километрах от Таллиннского порта и является северо-восточной границей Таллиннского залива.