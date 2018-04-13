Эстонские педагоги, участвующие в российских программах, находятся в зоне риска

Вне всякого сомнения, среди тех, кто организует образовательные программы, есть те, кто отлично понимает причины настороженного отношения отдельных государств к этим программам. Эти люди стараются преодолеть некоторую нервозность. Но им приходится делать это с оглядкой на своих непосредственных начальников, которые, по моим наблюдениям, связывают с этими семинарами и конференциями чересчур большие надежды.

Те, кто знаком со мной лично, знает, что мои заявления и поступки соответствуют тем нравственным принципам, которым по жизни стараюсь следовать. По этой причине я никогда не скрываю своего мнения – даже тогда, когда понимаю, что его не разделяют. Мало того, ссылки на опубликованные в эстонских медиа статьях, я всегда отправляю тем, кому свои статьи посвящаю. Стараюсь рассматривать полученный во время поездок опыт объективно, поскольку не окрашиваю окружающий меня мир в черно-белые тона. К примеру, впечатлениями о прошедшей в Петербурге конференции на тему патриотического воспитания молодежи, я поделился и с петербургской стороной, откуда получил вполне благосклонную реакцию.

Резюмируя, могу сказать, что эстонские педагоги, принимая участие в российских образовательных программах, не могут не понимать, что их поездки находятся в «зоне риска».

Но меня крайне разочаровал пренебрежительный тон, который Полиция безопасности Эстонии использовала в своих формулировках, говоря об учителях истории, посетивших курсы по истории: «Усвоенные российские пропагандистские нарративы затем пересказываются эстонским ученикам». КаПо может подтвердить это конкретными примерами?

Если учитель способен аналитически мыслить (для преподавателя истории это непременное качество), то никакой пропагандистский прессинг ему не страшен. Лично я о своей гражданской зрелости не беспокоюсь и призываю других тоже не волноваться.

А езжу с большой охотой в Россию еще и потому, что комфортно чувствую себя в родной языковой среде и не подвергаю сомнению высокий уровень лекторов. Кстати, если в Эстонии бывает возможность принять участие в такого рода курсах и семинарах, то тоже никогда не отказываюсь. Особенно, если уверен в профессионализме тех, кто выступает перед аудиторией.