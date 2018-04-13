Экс-глава ФБР: Трамп боится, что у России есть видео с ним и писающими проститутками

По данным New York Post, Трамп был встревожен в связи со слухами о том, что в распоряжение российских властей попало видео, на котором якобы заказанные Трампом проститутки мочатся в кровать в номере отеля в Москве. Первым о видеозаписи заговорил бывший агент британской разведки, и, по словам Коми, Трамп хотел сделать все, чтобы его супруга Мелания не узнала об этих слухах.

По сообщению Коми, Трамп поручил ему расследовать инцидент. Президент пытался опровергнуть эту историю и объяснял, почему она не может быть правдой. «Я бактериофоб. Никаких шансов, чтобы я разрешил людям мочиться друг на друга в своем присутствии», - якобы сказал Трамп.

По словам Коми, Трамп также спросил, похож ли он на человека, которому могут понадобиться услуги проституток. «Потом он начал обсуждать случаи, когда женщины обвиняли его в сексуальных домогательствах», - говорится в книге.

Информацию о содержании мемуаров Коми передают несколько американских изданий, у сотрудников которых была возможность ознакомиться с книгой до ее публикации. Мемуары Коми носят название «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство».

Как утверждает Коми, Трамп неоднократно обсуждал с ним эту тему, категорически отрицал, что прибегал к услугам проституток и призывал ФСБ доказать, что слухи являются ложью.