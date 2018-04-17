Зачем эстонские бизнесмены приехали в Москву?

Несколько десятков предпринимателей из Эстонии приехали в Москву на международную выставку транспортно-логистических услуг TransRussia-2018. Форум проходит в российской столице с 17 по 19 апреля.

Если год назад команду эстонских бизнесменов усилили эстонские политики и чиновники, то на сей раз предприниматели остались без политического эскорта. В Москву не приехало ни одного политика из Эстонии. По оценке бизнесменов, при этом мало что изменилось. В кулуарах можно услышать: «Мы работаем, а на политиков уж точно не надеемся».

Татьяна Ерёмина ФОТО: Pm

«Не участвовать – это, наверное, самое простое. Тогда вообще дело не сдвинется с места. Недаром говорится, что лучшие времена – это плохие советчики. А плохие времена – это хорошие советчики. В сложных условиях, наоборот, надо чаще бывать на месте и больше изучать ситуацию», – подчеркнула куратор национального стенда Эстонии на выставке TransRussia Татьяна Ерёмина.

За минувший год ряды официальной бизнес-делегации не поредели. Количество участников осталось прежним. Как и год назад, Эстония представлена на форуме национальным павильоном из 12 компаний, в числе которых и несколько государственных фирм, таких как Eesti Raudtee, Tallinna Sadam, EVR Cargo. Павильон создан при поддержке фонда EAS.

Помимо фирм, официально задействованных в павильоне «Эстония», в Москву приехали представители ещё целого ряда эстонских компаний, ведущих бизнес с Россией. В их числе убежденный сторонник строительства Rail Baltica, крупный бизнесмен Олег Осиновский, недавно утверждавший в студии Postimees, что Эстонии нет никакого дела до российских грузов.

Олег Осиновский на выставке TransRussia в Москве ФОТО: Pm

Посетив эстонский павильон, гендиректор фирмы Spacecom раскритиковал выставку. По словам Осиновского, её значение утрачивается с каждым днем.

«Вопрос в том, что пора перелистнуть страницу эстонского транзита и понять, что она закрылась навсегда. Надо переоринтироваться и найти новые ниши на Западе. А если не найдем, просто закрыть эту тему. Иначе происходящее начинает напоминать войну с ветряными мельницами, в которой победить невозможно», - сказал Осиновский.

Каспарс Озолиньш ФОТО: Pm

Госсекретарь Минсообщения Латвии Каспарс Озолиньш предложил другой выход: «Объемы грузопотоков в странах Балтии настолько скромны, что в одиночку уже ничего не достигнуть. Мы должны себя усиленно представлять в России, Казахстане и Китае, которые всегда будут рассматривать нас как целый регион».

«Убежден, что Латвии, Литве и Эстонии в первую очередь нужно усилить сотрудничество друг с другом. А научиться этому, т.е. опробовать сотрудничество, мы сможем не проекте Rail Baltica», - отметил Озолиньш.