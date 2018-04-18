Олег Осиновский: пора закрыть страницу эстонского транзита; Андрей Биров: транзит нельзя отменить

Напомним, что накануне глава компании Spacecom Олег Осиновский, посетив московский форум, заявил в СМИ, что настало время перелистнуть страницу эстонского транзита и заняться поиском новых ниш на Западе.

«Пора забыть о том, каким большим был когда-то эстонский транизт. Все бизнесы мира имеют свойство начинаться и заканчиваться. Достаточно вспомнить брошенные города-призраки с некогда процветавшим бизнесом и исчезнувшие шелковые пути», - сказал Осиновский.

Транзитная страница закрылась навсегда. И пора это признать. Транзита российских грузов через Эстонию больше нет. И бороться с реальностью не надо. Иначе это начинает напоминать войну с ветряными мельницами, в которой победить невозможно.

Отметим также, что компании Осиновского (Skinest Rail, Spacecom – прим.ред.) уже несколько лет официально не заявлены на эстонском национальном стенде, но при этом представители данных фирм во главе с их руководителем регулярно посещают московские выставки и принимают участие в работе национального эстонского павильона.

Директор по развитию Силламяэского порта Андрей Биров убежден, что транзит нельзя отменить:

Если перелистнуть страницу эстонского транзита, придётся закрыть половину нашей инфраструктуры: Эстонскую железную дорогу, EVR Cargo и так далее.

«Причина в том, что 90% грузов, которые по ним перевозятся, - это всё равно транзитные грузы», - пояснил Биров.

И добавил: «Да, сейчас объемы транзита упали, мы потеряли огромные суммы. С 2006 года транзит сократился почти в четыре раза с 39 млн до 10 млн тонн грузов в год. Хейти Хяэль в свое время подсчитал, что от каждой тонны груза эстонские логисты получают в среднем 15 евро».

Наши потери в транспортно-логистическом секторе составили около 500 млн евро в год – два оборонных бюджета в год! Нам действительно транзит не нужен?

«Эстонский транзит – это часть нашей экономики. И если, как кто-то говорит, тразинт закрыть, это будет означать, что закроется часть эстонской экономики. Исторически, с ганзейских времен, транзит был основой основ нашей экономики», - продолжил Биров.

Бизнесмен напомнил, что около пяти лет назад известный эстонский предприниматель Урмас Сыырумаа подчеркнул, что транзит – это то, к чему можно привязать массу других отраслей экономики, которые обслуживают транзит.

«На форуме TransRussia 2018 было очень много китайских транзитных компаний. Все маршруты на их логистических картах идут из Китая на Западную и Северную Европу через Россию или Казахстан и Россию. Если оменить транзит из России на западные страны, то надо вообще забыть о логистике», - подытожил Биров.

Гендиректор Intopex Forvard Александр Максимов считает, что возведение заборов на пути бизнеса – это тупиковый путь.

Таллиннский предприниматель, посетивший в течение двух десятков лет все 23 выставки TransRussia, уверен, что нужно продолжать поддерживать контакты: «Общаться лучше, чем не общаться. Здесь мы встречаемся не только с российскими партнерами, но общаемся и с эстонскими коллегами».

Давно наработанные контакты в странах СНГ и России сейчас пробуксовывают. Приходится находить новые каналы для некоторых логистических цепочек. Считаю, что возведение заборов на пути бизнеса – тупиковый путь.

Заявления о бессмысленности участия стран Балтии в московских транспортных форумах заочно оспорил и госсекретарь Минсообщения Латвии Каспарс Озолиньш. Он отметил, что нынешняя выставка для Латвии стала уже 21-й по счету.

По словам Озолиньша, каждый год национальный станд Латвии представляют в Москве лучшие фирмы отрасли: «Латвия предлагает использовать свой потенцил в развитии евразийских транзитных коридоров. Нам надо всё время рассказывать о себе, демонстрировать свои достижения и предлагать альтернативы».

Объемы грузопотоков в странах Балтии настолько скромны, что в одиночку уже ничего не достигнуть. Мы должны усиленно представлять себя в России, Казахстане и Китае, которые всегда будут рассматривать нас как единый регион.

«Балтийские страны находятся на рубеже между Азией и Европой и играют важную роль. Убежден, что Латвии, Литве и Эстонии в первую очередь нужно усилить сотрудничество друг с другом. А научиться этому, т.е. опробовать сотрудничество, мы сможем не проекте Rail Baltica», - отметил Озолиньш.

И добавил: «Времена меняются, сегодня у нас с Россией конфликт, а завтра ситуация будет выглядеть иначе».