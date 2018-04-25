среда, 25 апреля 2018 г.
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  • Невероятная роскошь: дом предполагаемого члена преступной группировки в Таллинне сдается за баснословную сумму

Невероятная роскошь: дом предполагаемого члена преступной группировки в Таллинне сдается за баснословную сумму

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Дом Павла Гаммера.

ФОТО: KV.EE

Задержанный в феврале по подозрению в совершении преступления бизнесмен Павел Гаммер хочет сдать в наем свой шикарный дом в Пирита, пишет Postimees.

На портале Kv.eе сдается в аренду роскошный дом бизнесмена с необычным интерьером, с личным спортзалом, сауной, массажным кабинетом и винным погребом. Новому арендатору придется платить за дом площадью 799,9 м2 8000 евро в месяц.

Центральная криминальная полиция задержала Павла Гаммера вместе с партнером по бизнесу Хубертом Хирве и с еще десятью связанными с ними людьми в феврале. Они подозреваются в экономических преступлениях и преступлениях против собственности.

Хуберт Хирве и Павел Гаммер связаны между собой бизнесами, они известные владельцы отелей, ресторанов и дорогой недвижимости. Например, им принадлежали или принадлежат в Старом городе паб Vana Wiru и отель Vana Wiru, отель Imperial вместе с рестораном St Michael, а также отель Promenaad в Хаапсалу.

Подробнее о сдаваемом доме Гаммера и фотографии можно найти здесь.

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