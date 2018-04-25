Невероятная роскошь: дом предполагаемого члена преступной группировки в Таллинне сдается за баснословную сумму

На портале Kv.eе сдается в аренду роскошный дом бизнесмена с необычным интерьером, с личным спортзалом, сауной, массажным кабинетом и винным погребом. Новому арендатору придется платить за дом площадью 799,9 м2 8000 евро в месяц.

Центральная криминальная полиция задержала Павла Гаммера вместе с партнером по бизнесу Хубертом Хирве и с еще десятью связанными с ними людьми в феврале. Они подозреваются в экономических преступлениях и преступлениях против собственности.

Хуберт Хирве и Павел Гаммер связаны между собой бизнесами, они известные владельцы отелей, ресторанов и дорогой недвижимости. Например, им принадлежали или принадлежат в Старом городе паб Vana Wiru и отель Vana Wiru, отель Imperial вместе с рестораном St Michael, а также отель Promenaad в Хаапсалу.