Нелегала-украинца нашли на финансируемой правительством стройке Vaba Lava в Нарве

Рейд провели 20 апреля силами служащих погранично-миграционного надзора Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны в сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом. Сообща проверяли строительные объекты и работающих на них людей в ида-вируских городах Нарва, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ.

Как сообщили Rus.Postimees.ee в полиции, в ходе рейда на стройплощадке нарвского театрального центра Vaba Lava проверили гражданина Украины 1983 года рождения, и выяснилось, что у него отсутствует законное основание находиться и работать в Эстонии. Этот человек было направлен на Нарвский погранпункт для проведения необходимых действий, и там же ему вручили предписание покинуть страну. Украинец к настоящему времени уже находится за пределами Эстонии.

На стройплощадке Vaba Lava в Нарве корреспондент Rus.Postimees выяснил, что задержанный украинец работал в фирме Savekate. Savekate на правах субподрядчика занимается бетонными работами на данном объекте.

Гендиректор Savekate Тамбет Тасуя объяснил, что неприятность с этим украинцем случилась из-за отсутствия двустороннего обмена информацией с Налогово-таможенным департаментом. "Этот работник при оформлении на работу представил нам вид на жительство, действовавший до 7 декабря 2018 года, и на основании данного документа мы зарегистрировали работника в регистре рабочей силы на странице Налогово-таможенного департамента. К сожалению, со страницы Налогово-таможенного департамента не поступило никакой отметки или сообщения, что вид на жительство этого работника был аннулирован", - рассказал руководитель стройфирмы, считающий это странным. "Общение между государством и предпринимателем происходит, к сожалению, только одностороннее", - констатировал Тасуя.

Насколько стало известно Rus.Postimees.ee из вызывающего доверие источника в Нарве, на той же стройплощадке Vaba Lava, но в другой строительной фирме, был по крайней мере еще один аналогичный случай: не успел до конца оформить требуемые разрешения, но уже приступил к работе и был за это наказан гражданин Белоруссии.

Новый театральный центр Vaba Lava строится в Нарве с декабря 2017 года на месте столовой и концертного зала бывшего советского оборонного завода "Балтиец" (улица Линда, 2). Здесь теперь будет современный театральный зал типа black-box на 220 зрителей, разместится местный детский театр Ilmarine, появятся офисные помещения, кафе, галерея и студии ERR. Проект нового театрального здания подготовлен бюро Allians Arhitektid, генподрядчиком выступает строительная компания Rand ja Tuulberg. Открытие запланировано на 1 декабря 2018 года.

В январе 2017 года правительство Эстонии решило включить поддержку нарвского театрального центра Vaba Lava в стратегию государственного бюджета до 2025 года. Строительство обходится, по первоначальным сметам, в 3,7 миллиона евро, и львиную долю этой суммы выделяет государство, рассчитывающее таким образом помочь обогатить культурную жизнь Нарвы.