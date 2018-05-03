Эстонский вояж в Грузию: маэстро Неэми Ярви выступит с ERSO в Тбилиси, Ереване и Батуми

Грузинский вояж состоится с 11 по 16 июня. В рамках турне Эстонский национальный симфонический оркестр (ERSO) во главе со знаменитым маэстро Неэми Ярви выступит в Тбилиси, Ереване и Батуми. В качестве солистов в турне отправятся Элина Нечаева и Михкель Полль. Концерты ERSO станут кульминацией проекта.

Эстонский вояж в Грузию. Организаторы акции культурной дипломатии (на снимке за столом: первый справа - маэстро Ярви, первый слева - Меэлис Кубитс) - сегодня огласили в концертном зале "Эстония" основные пункты грузинского турне. ФОТО: Erakogu

Выступление оркестра в Грузии и Армении - это результат уникального сотрудничества между различными государственными институтами Эстонии и почти сотней частных предпринимателей. «Список тех, кто поддерживает культурную акцию, увеличивается с каждым днем», - подчеркнул автор проекта Меэлим Кубитс, добавив: «Эта поддержка во многом – знак признательности самому маэстро и профессионализму всего коллектива».

Вдохновители грузинского вояжа Неэми Ярви и Меэлис Кубитс отметили, что такие проекты никогда не появились бы просто так, если бы за всем этим не было нормальных человеческих отношений.

«Очень важно, что мы уже долгие годы дружим с Лизой Багратиони, которая минувшей осенью приезжала в Таллинн, и с компанией «Бадагони» Георгия Салакая, который поддерживает нашу акцию в Грузии. Дружба с такими людьми вселяет в нас уверенность, что нас там ждут», - отметил Кубитс.

«Грузинская доброжелательность и гостеприимство – это не просто слова. Это то, что каждый просто обязяан испытать на себе», - подытожил он.

Концерты ERSO в Тбилиси и Ереване посвящены 100-летию Эстонской Республики. В Батуми коллектив выступит в рамках фестиваля Odessa Classics Batumi Weekend.