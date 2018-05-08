Уважаемый чиновник и заядлый спортсмен: история капитана полиции, подозреваемого в разглашении гостайны

Рабочие отношения Вяхи с полицией приостановлены с 4 мая — с того дня, когда он был взят под стражу. Пярнуский уездный суд разрешил держать его под стражей до двух месяцев. Суд обосновал это решение тем, что положение и знания Вяхи такого рода, что, оставаясь на свободе, он сможет повлиять на ход производства.

"Знаю его лично десятки лет, речь идет о сотруднике, которого очень ценили. Конечно, это тяжело для коллег. Подобные задержания всегда неожиданны", — сказал его коллега, нынешний ляэнеский префект Кайдо Кыплас.

Для капитана полиции это было падением с высока. Вяхи работал в трех разных префектурах; в 2008 году, когда работал наркополицейским, он получил благодарственное письмо за выдающееся исполнение служебных обязанностей. Помимо этого, он был заядлым спортсменом, который на соревнованиях нес флаг Ляэнаской префектуры.

Кыплас констатировал, что работа на такой должности напряженна, поскольку приходится обрабатывать информацию, с который нужно быть осторожным. "Права на ошибку нет, и каждая ошибка может стать проступком", — отметил он.

Окружная прокуратура подтвердила, что в данном уголовном деле речь не идет о случайной ошибке. Как уже писали ранее, Вяхи подозревается в передаче внутренней информации посторонним лицам.

"В данном случае дело не в маленьких ошибках, но, согласно подозрениям, в сознательных, повторяющихся и серьезных нарушениях", — сказал руководящий расследованием государственный прокурор Стевен-Христо Эвестус.

Руководитель бюро внутреннего контроля полиции Рауль Вахтра сообщил, что на этой ранней стадии производства трудно делать серьезные выводы. "Нам еще неизвестны мотивы поведения чиновника, и выяснение обстоятельств происшедшего продолжается", — подтвердил он.

Кыплас признал, что ему тяжело комментировать поступки коллеги. "Пока у меня нет возможности сказать больше, потому что точные обстоятельства и суть подозрений мне неизвестны", — сказал он.

Ранее Postimees писал, что согласно подозрению, он передал информацию о планировании и содержании проводившейся полицией в рамках трех разных уголовных дел слежки, а в одном случае передал защищенную государственной тайной информацию лицу, не имевшему права на доступ к этой информации.