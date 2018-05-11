Работодатель следил через видеокамеры, сколько времени работники проводят в туалете

В этом году Трудовой инспекции пришлось 11 раз расследовать обстоятельства использования камер. Юрист-консультант Кайре Саареп говорит, что обычно с вопросами о камерах к ним обращаются работники. Часто тогда, когда они чувствуют, что работодатель следит за исполнением обязанностей, или если прибор установлен в комнате отдыха.

«Например, был случай, когда работодатель следил, сколько времени работники проводили в туалете, и высчитывал его из рабочего времени», - рассказал Саапер. Она приводит еще целый ряд примеров того, с чем обращаются в инспекцию: работодатель увидел по картинке с камеры, что работники беседуют, позвонил и сделал замечание. Также отслеживают время прихода и ухода с работы.

Саареп отметила, что бывают случаи, когда работодатели не извещали подчиненных об установке камеры – те замечали их случайно.

Старший инспектор Инспекции по защите данных Кадри Леванд объяснила, что в случае камер самое важное это причина, по которой их устанавливают. Работодателям законом разрешено устанавливать технику для защиты имущества и людей. Для слежки за персоналом ставить камеры нельзя.

Беспричинно установленные камеры должны быть расположены так, чтобы они как можно меньше нарушали приватность работников. Например, не желательно следить за сделками с деньгами, камера может быть направлена туда, где деньги передаются.

«У работодателя нет основания для слежки за работником через камеры. У него, конечно, есть обязанность проверять исполнения работы, но это можно делать менее ущербным способом, как при помощи камер»,- сказала Леванд.

В этом году в Комиссии по рассмотрению трудовых споров было принято решение, в котором одной из важных причин спора была слежка за работником при помощи камеры. Саареп объяснила, что в этом споре у сторон было разное мнение о том, корректно ли работник выполнял свои обязанности. По словам работодателя, работник все рабочее время должен был находиться по одному адресу, и он проверял это при помощи камеры, а работник утверждал, что исполнение обязанностей включало в себя и походы в другие места.

В своем решении комиссия объяснила, что одно только указание работодателя на возможное нарушение не является достаточным оправданием для применения системы слежения. Работодатель может следить за работником и тем, что он сделал, и другими способами.

Таким образом, нельзя исключать ситуации, когда камеры, установленные с объяснимыми целями, могут использоваться для проверки персонала. Однако Леванд заверяет, что на этом основании нельзя прекратить трудовые отношения.

Руководитель пярнуской пиццерии Steffani Аве Калласте отметила, что в зале ресторана они используют камеры именно для обеспечения безопасности и для работников они проблемы не представляют: «Скорее они довольны. В определенных ситуациях работники и сами хотят просмотреть записи камер».

В случае приборов, установленных для защиты имущества, слежка должна быть ситуативной, а не постоянной. Например, если совершена кража, работодатель должен отдать записи полиции, которая их обстоятельно изучит.