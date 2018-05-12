Власти Нарвы думают провести народный опрос о переименовании улиц «красных душегубов»

На заседание Нарвского горсобрания 17 мая не вынесен уже подготовленный проект решения о переименовании улиц Альберта-Аугуста Тийманна и Антса Даумана. Этот проект был составлен горуправой после апрельского послания из президентской канцелярии, коим та пересылала письмо от пожилой уроженки Нарвы Вирве Кальюсте-Тоотси. "Эти двое были руководящими работниками, и по их приказу молодых людей, сражавшихся в Освободительной войне и попавших в плен, бросали в выгребные ямы ЖИВЬЕМ", - писала Кальюсте-Тоотси, возмущенная тем, что в ее любимой Нарве до сих пор живы имена Тийманна и Даумана, коммунаров-душегубов.

Директор президентской канцелярии Тийт Рийсало сопроводил пересылку своим определением, что это "справедливо возмущенное обращение". Прочитать об этом подробнее можно ЗДЕСЬ.

Председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов вчера объяснил, что к моменту формирования повестки дня ближайшего заседания данный сложный и специфический вопрос о переименовании улиц не прошел депутатские комиссии. "Торопиться с принятием не нужно, а нужно очень спокойно, обстоятельно обсудить на комиссиях. В комиссии входят и депутаты, и простые горожане, поэтому мнение комиссий будет иметь важное значение", - сказал он.

Свое личное мнение Ефимов формулирует так: "В этом вопросе, по моему мнению, необходимо выяснить мнение горожан, провести их опрос. Причем не тех, кто проживают на этих улицах, а всех".

Председатель градостроительной комиссии Нарвского горсобрания Владимир Мижуй тоже выступил с предложением рассмотреть возможность проведения в Нарве народного опроса на тему переименования улиц. И, по его словам, другие члены комиссии тоже за это. "У нас нарвитяне обижаются, что мы к ним никогда не обращаемся по разным вопросам и делам. Конечно, надо больше и чаще привлекать нарвитян", - рассуждает Мижуй, находящийся в руководстве Нарвы еще с поры прекращения деятельности коммунистического горисполкома. "Но да, это недешевое дело - проведение опроса потребует денег. Этот вопрос уже тоже поднимали, что и само переименование потребует расходов от квартирных товариществ и других организаций, фирм и так далее".

Сам себя Мижуй называет нейтральным в данном вопросе и считает, что остальным нарвитянам тоже дано мало информации о Тийманне и Даумане. "Канцелярия президента считает, что решить этот вопрос надо. Но если надо, то, значит, нужно время подготовить людей, чтобы люди потом не выступали, что их опять не спросили", - добавил Мижуй.