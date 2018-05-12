Власти Нарвы думают провести народный опрос о переименовании улиц «красных душегубов»

Инициатива о переименовании улиц Альберта-Аугуста Тийманна и Антса Даумана пришла в Нарву из канцелярии президента в год столетия республики, хотя еще с начала века многие выступали против продолжения прославления имен двух коммунаров. Однако нарвские депутаты по сей день не готовы с ходу разрубить этот гордиев узел, подумывая взвалить на рядовых горожан груз политической ответственности за сохранение имеющихся наименований.
На заседание Нарвского горсобрания 17 мая не вынесен уже подготовленный проект решения о переименовании улиц Альберта-Аугуста Тийманна и Антса Даумана. Этот проект был составлен горуправой после апрельского послания из президентской канцелярии, коим та пересылала письмо от пожилой уроженки Нарвы Вирве Кальюсте-Тоотси. "Эти двое были руководящими работниками, и по их приказу молодых людей, сражавшихся в Освободительной войне и попавших в плен, бросали в выгребные ямы ЖИВЬЕМ", - писала Кальюсте-Тоотси, возмущенная тем, что в ее любимой Нарве до сих пор живы имена Тийманна и Даумана, коммунаров-душегубов.
Директор президентской канцелярии Тийт Рийсало сопроводил пересылку своим определением, что это "справедливо возмущенное обращение". Прочитать об этом подробнее можно ЗДЕСЬ.
Председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов вчера объяснил, что к моменту формирования повестки дня ближайшего заседания данный сложный и специфический вопрос о переименовании улиц не прошел депутатские комиссии. "Торопиться с принятием не нужно, а нужно очень спокойно, обстоятельно обсудить на комиссиях. В комиссии входят и депутаты, и простые горожане, поэтому мнение комиссий будет иметь важное значение", - сказал он.
Свое личное мнение Ефимов формулирует так: "В этом вопросе, по моему мнению, необходимо выяснить мнение горожан, провести их опрос. Причем не тех, кто проживают на этих улицах, а всех".
Председатель градостроительной комиссии Нарвского горсобрания Владимир Мижуй тоже выступил с предложением рассмотреть возможность проведения в Нарве народного опроса на тему переименования улиц. И, по его словам, другие члены комиссии тоже за это. "У нас нарвитяне обижаются, что мы к ним никогда не обращаемся по разным вопросам и делам. Конечно, надо больше и чаще привлекать нарвитян", - рассуждает Мижуй, находящийся в руководстве Нарвы еще с поры прекращения деятельности коммунистического горисполкома. "Но да, это недешевое дело - проведение опроса потребует денег. Этот вопрос уже тоже поднимали, что и само переименование потребует расходов от квартирных товариществ и других организаций, фирм и так далее".
Сам себя Мижуй называет нейтральным в данном вопросе и считает, что остальным нарвитянам тоже дано мало информации о Тийманне и Даумане. "Канцелярия президента считает, что решить этот вопрос надо. Но если надо, то, значит, нужно время подготовить людей, чтобы люди потом не выступали, что их опять не спросили", - добавил Мижуй.
Нарвским горсобранием еще в 2007 году был принят официальный порядок проведения опроса горожан. Согласно этому документу, после опроса и с учетом его результатов горуправа представляет в горсобрание проект соответствующего правового акта. Один народный опрос был проведен в Нарве в 2014 году, когда у горожан спрашивали разрешения по еще более актуальной, чем наименование улиц, теме - запрет на употребление на городских улицах алкогольных напитков; тогда в итоге насчитали 1103 действительных опросных листа.
Нарвский городской секретарь Антс Лийметс, в меру своей компетенции поддерживающий переименование улиц имен коммунаров, считает, что вопрос в действительности стоит так: будет Нарва выполнять эстонские законы или не будет. Лийметс подчеркнул, во-первых, что Закон о топонимах утверждает: при назначении наименований следует исключать неподходящие истории и культуре Эстонии. Тот же закон, как отметил чиновник, предписывает изменять неподходящие наименования, и начинать такое делопроизводство нужно в 30-дневный срок с момента получения соответствующих фактов.
"А во-вторых, хотим ли мы, чтобы в городе Нарва были улицы с именами людей, которые являются палачами, убивавшими людей без суда и бросавшими их в выгребные ямы? - рассуждает Лийметс. - Что ж, проведем опрос".
Связи вопроса о переименовании двух улиц, поныне носящих имена борцов с эстонской независимостью, с нынешним общереспубликанским имиджем Нарвы председатель горсобрания Александр Ефимов не усматривает. Он полагает, что названия этих улиц уже давно не ассоциируются с теми конкретными историческими личностями. "На мой взгляд, большинство нарвитян, даже проживающих на тех улицах, особо и не задумывались о тех фамилиях и что это были за личности, по большому счету. А для ненарвитян это тем более так", - сказал руководитель Нарвы.
На замечание, что по крайней мере в канцелярии президента хорошо знают об этих двух исторических личностях - Тийманне и Даумане, Ефимов ответил так: "Именно поэтому мы с вниманием относимся к данному вопросу".