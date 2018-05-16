"Во втором классе довели учителя до инфаркта": с проблемами в семье справились сообща

"Да, Максим тогда вел себя неадекватно, - соглашается Лариса. - Я это знала еще и потому, что они жили рядом со мной, и я не раз видела, как этот мальчик вел себя в детском городке или на улице, как он валялся в луже посреди дороги".
Лариса снова повторяет, как это хорошо, что и школьный психолог вовремя заметил проблемного ученика, и что мама была всецело готова к сотрудничеству, что само по себе не всегда происходит в семьях с проблемами.
Нарвская контора объединения SOS Lasteküla.
Илья Смирнов
Начались обследования, посещения психиатра в Тарту, были периоды стационарного лечения. Организовать все это, пробиться сквозь очереди к врачам было не по силам малообеспеченной матери-одиночке без помощи со стороны опорной организации. Гиперактивность Максима пошла на спад. Вовремя подключили к работе и логопеда.
Из-за возникшего отставания в учебе мальчика перевели в другую школу, определили в малый класс - и теперь у него почти нет проблем, особенно хорошо ему дается математика.
У Максима официально установили недостаток здоровья, для него составляются реабилитационные планы. Это обстоятельство помогло семье в 2016 году во внеочередном порядке получить муниципальную квартиру.
Сейчас Максим заканчивает шестой класс. Из серьезных поведенческих проблем у него есть, как отмечает Маргарита, покорность другим ребятам, управляемость. "Там есть двое таких заводил, - рассказывает мама. - Например, помню, года три назад Максима попросили разбить стекло, и он берет и швыряет туда камни. А те ребята стоят и смотрят, дескать, им-то ничего не будет. Тоже пришлось потом бегать и разбираться…"
Опять же с помощью опорного работника для семьи Маргариты стали оформлять социальные пособия, начали решать проблемы с накопившимися долгами. Долги в сумме на 4000 евро были уже у судебного исполнителя в работе, и с ними семья успешно рассчитывается по сей день.
В процессе всех этих улучшений буквально расцвела и сестра Максима: Светлана стала общительнее, начала заниматься танцами. С ней тоже поработал психолог. Поначалу же, как вспоминает Лариса Перости, девочка явно стыдилась своего брата, из-за чего была сильно подавлена, самооценка ее была занижена - со всеми вытекающими из этого последствиями.
Лучше решать проблемы с малолетства
Опорный работник Лариса Перости отмечает, что в случае семьи Маргариты никогда не вставал вопрос об изъятии ребенка. Их спасло то, что сама мама видела проблему и, как говорит Лариса, во весь голос кричала: "Караул! Я не справляюсь. Помогите мне!"
"Было бы очень хорошо получать информацию о проблемах ребенка уже из детского сада, потому что очень много сложностей возникает, когда в школу приходит неподготовленный к ней ребенок, ребенок с какими-то отклонениями", - добавила Перости, отмечая, что такое раннее информирование со стороны специалистов является пока скорее исключением, нежели правилом.
Но, конечно, бывают в ее практике и другие случаи, когда детей приходится забирать из семьи, когда жестокое отношение родителей является буквально угрожающим. Подобные истории социальные организации предпочитают не разглашать: слишком уж хрупки детские судьбы и жизни. Однако об одном таком поучительном примере портал Rus.Postimees.ee писал только что
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