"Во втором классе довели учителя до инфаркта": с проблемами в семье справились сообща

Пока дети в школе, мы в нарвском центре некоммерческого объединения SOS Lasteküla встречаемся с 40-летней Маргаритой и ее опорным лицом Ларисой Перости. Точнее говоря, в данном случае это уже бывшее опорное лицо, ведь дело семьи Маргариты благополучно завершено, и двух встретившихся в кабинете женщин теперь связывают отношения, напоминающие дружеские.

И все же, конечно, это больше работа, чем дружба. Сложно представить, как это возможно, что у каждого опорного работника SOS Lasteküla в Нарве под опекой по 18 семей! У Ларисы Перости, например, в этих семьях в общей сложности 42 ребенка - от нежных новорожденных малышей до трудных подростков. Но в случае с семьей Маргариты, повторим, все самое трудное уже позади.

Испытание школой

Неполная семья из трех человек: сама Маргарита и двое ее детей - 15-летняя дочь Светлана и 12-летний Максим. Жили поначалу в одном из нарвских общежитий. Неимоверно большим вызовом для них стали психическое здоровье и поведение Максима: мальчик с малолетства гиперактивный, эмоционально неуравновешенный. "Очень шебутной", - так характеризует его мать.

Самые тяжелые времена наступили с поступлением мальчика в первый класс, как вспоминает те годы Маргарита: "Дети сидят нормально за партами, а этот может встать, выскочить в коридор. Учителя и завуч за ним бегали, вылавливали по школе. Еще несколько ребят из класса посмотрели, что Максиму это как бы можно, - и давай за ним! Так получилось, что во втором классе довели учителя до инфаркта", - и сегодня с ужасом вспоминает женщина.

Саму Маргариту можно отнести к тому поколению нарвских женщин, которые сильно пострадали из-за закрытия Кренгольмских текстильных фабрик. Она в юности тоже выучилась на ткачиху, отработала на "Кренгольме" пару лет, потом уехала за лучшей жизнью в Таллинн, а когда вернулась в родную Нарву, оказалось, что ее фабрика уже закрыта. Работу там потеряли и ее родители - как и сотни, тысячи земляков.

Поиск нового места работы шел тяжело, не подходили один вариант за другим. В итоге Маргарита устроилась дворником и уборщицей сразу в нескольких квартирных товариществах Нарвы. И это действительно удачный для нее вариант, ведь женщина могла прерывать работу, когда ее экстренно вызывали в школу забирать неуправляемого Максима. "Так было почти каждый день", - вспоминает она.