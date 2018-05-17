Закон не приемлет эмоций: мать погибшего по недосмотру ребенка будут судить

В понедельник Эстонию потрясла новость о матери, отданной под суд по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Такую статью выбрала прокуратура для женщины, которая выпустила трехлетнего ребенка на улицу одного, в результате чего малыш случайно упал в реку и утонул. Отвечать за произошедшее матери придется не только перед Богом и собственной совестью, но и перед законом.
Эта история могла бы вызвать бурю негодования в адрес матери, которая целый час не знала, чем занят ее трехлетний ребенок. Однако, судя по информации следствия, в то время, когда малыш играл на детской площадке хутора, а потом отошел на пару десятков метров в сторону протекавшей рядом реки, поскользнулся и упал в воду, мать не спала пьяная, не веселилась с приятелями, а занималась другими детьми и суетилась по хозяйству.
Произошла страшная трагедия. Погиб маленький ребенок. Безусловно, вина лежит на родителях, которые по гражданским и человеческим законам обязаны следить за беспомощными еще детьми и ограждать их от всех бед и невзгод. А заодно - и от вероятных и невероятных опасностей. Но посмотрим на ситуацию с другой стороны.
Скажите, у вас никогда не было такого, что вы выпустили ребенка из-под контроля даже не на час, а на минуту, а он уже убежал на значительное расстояние от вас, где его гипотетически может, например, сбить машина?
А теперь представим, что за каждый такой промах родителей будут отдавать под суд. Судьба конкретной матери, история которой вызвала такую бурю эмоций, сегодня оказалась в руках правосудия. Она уже наказана тем, что будет всю жизнь оплакивать своего ребенка и винить себя в его смерти. Однако в ближайшее время ей придется пройти через испытание в виде бесконечных допросов, сверки показаний, прений сторон, ожидания и вынесения приговора. Повторим еще раз: следствие сообщило, что в то время, пока ребенок был на улице один, она не вела распутный образ жизни, а занималась другими детьми и хозяйством, в то время пока отец детей был на работе.
Не крутовато ли для одной несчастной женщины? Тема щекотливая, но создающая прецедент, поэтому мы обратились в различные инстанции, чтобы понять, как причастные к теме детства и правосудия специалисты относятся к такому сухому и лишенному эмоций следованию букве законов?
Прокомментировать ситуацию мы попросили Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, правовую комиссию Рийгикогу, Союз защиты детей, канцлера юстиции и адвокатуру.
В принципе, как и ожидалось, представители всех организаций (кроме МВД, которое не нашло времени ответить на наш вопрос вообще) отказались комментировать этот конкретный случай, сославшись на то, что рассмотрение уголовного дела не завершено, а потому и говорить пока нечего. Пресс-секретарь человека, назначенного следить за соблюдением прав человека в Эстонии, Янек Лутс сказал, что канцлер юстиции находящиеся в суде дела вообще не комментирует.
От имени Адвокатуры ответило агентство по связям с общественностью Akkadian: «Мы считаем неэтичным говорить о данной теме в таком ключе. Обстоятельства трагического происшествия выяснятся в ходе судебного производства, и от них зависит, было ли обвинение предъявлено обоснованно или нет. Спекуляции на уровне СМИ только увеличат страдания лиц, имеющих отношение к этому делу, для чего нет обоснованного общественного интереса».
Пресс-секретарь Министерства юстиции Кристин Раммус напомнила, что «согласно 124 статье Закона о семье, принадлежащее родителю право личностной заботы о ребенке означает обязанность и право растить ребенка, охранять его и обозначать место его нахождения, а также заботиться иным образом о его всестороннем благополучии. Таким образом, естественно, у родителей есть обязанность, в числе прочего, защищать ребенка и следить, чтобы он не попал в опасную ситуацию. Тут родители должны учитывать также возраст и уровень развития ребенка».
Представитель Минюста уточнила, что как причинение смерти по неосторожности, так и создание угрозы – это наказуемые деяния, в случае которых правоохранительные органы обязаны возбудить уголовное дело: «Как будет происходить расследование и к какому решению придут, зависит от конкретных обстоятельств».
Представитель Союза защиты детей Грете Ландсон сказала: «Безусловно, потеря ребенка в результате несчастного случая – это одно из самых больших несчастий, которое может случиться в семье. Но, согласно Закону о семье и Закону о защите детей, за благополучие ребенка, прежде всего, отвечают его родители».
Она добавила, что принятие решения о возбуждении уголовного дела и доведения его до суда находится в компетенции полиции и прокуратуры, а приговор выносит суд Эстонской Республики.
Своим мнением поделился и председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд. Он сказал: «В результате чьей-то деятельности, умышленной или непреднамеренной, как особо тяжелое ее последствие может произойти смерть человека. В обоих случаях речь идет о деянии, наказуемом в уголовном порядке, и так и должно быть. Субъективные стороны преступления различаются только в одном элементе: форма вины и объем последующей ответственности (тяжесть наказания). Умысел может быть представлен в прямой или косвенной форме, а непреднамеренность заключаться в легкомыслии или халатности. В данном случае, на основании опубликованного в СМИ, вопрос заключается в том, проявила ли мать преступную халатность, которая привела к особо тяжким последствиям – гибели ребенка. Ни я, ни кто-то другой этого еще не знает, а поэтому не может и комментировать».
Карилайд объяснил, что халатность по сути, означает, что человек должен предвидеть ущербные/опасные последствия и сделать все от него зависящее для предотвращения их возникновения, но при легкомыслии/невнимательности таких последствий не предвидели и не сделали ничего для их предотвращения. «При рассмотрении дела суд опирается на определенные собранные доказательства и выносит справедливое решение, виновен человек или нет. Ни у кого, кроме суда, нет права и возможности дать правовую оценку этого вопроса. Поэтому и данный случай невозможно ни прокомментировать, ни дать ему оценку», - сказал председатель правовой комиссии.
За смерть ребенка никто не ответил
В качестве примера можно привести историю 2011 года, когда трехлетний воспитанник таллиннского детского сада "Rukkulill" во время прогулки забрался на детскую лазаку, оступился и упал, а его шея застряла между перекладинами. Ребенок умер на месте происшествия в результате удушения.
После проведенного расследования, Пыхьяская окружная прокуратура приняла решение о прекращении производства. Обвинение никому предъявлено не было. Сыщики пришли к выводу, что это был несчастный случай, а воспитатели ни в чем не виноваты.
От автора:
Когда-то очень давно у меня возник спор с одним опытным юристом. Мне было непонятно, почему человека наказывают в спорной ситуации, при которой, с точки зрения закона, наказать его были вроде как и должны, а с человеческой точки зрения, наказание казалось крайне несправедливым. Он объяснил, что моя ошибка в том, что я смотрю на факт как человек, включая чувства и эмоции, а юриспруденция лишена такого понятия, как эмоции и должна следовать правилам, описанным в законах. Мне такое объяснение не понравилось, поскольку мне непонятно, зачем нужен закон, если он идет против справедливости, являющейся высшей целью законотворчества, но при этом - и понятием крайне эмоциональным.