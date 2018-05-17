Закон не приемлет эмоций: мать погибшего по недосмотру ребенка будут судить

Эта история могла бы вызвать бурю негодования в адрес матери, которая целый час не знала, чем занят ее трехлетний ребенок. Однако, судя по информации следствия, в то время, когда малыш играл на детской площадке хутора, а потом отошел на пару десятков метров в сторону протекавшей рядом реки, поскользнулся и упал в воду, мать не спала пьяная, не веселилась с приятелями, а занималась другими детьми и суетилась по хозяйству.

Произошла страшная трагедия. Погиб маленький ребенок. Безусловно, вина лежит на родителях, которые по гражданским и человеческим законам обязаны следить за беспомощными еще детьми и ограждать их от всех бед и невзгод. А заодно - и от вероятных и невероятных опасностей. Но посмотрим на ситуацию с другой стороны.

Скажите, у вас никогда не было такого, что вы выпустили ребенка из-под контроля даже не на час, а на минуту, а он уже убежал на значительное расстояние от вас, где его гипотетически может, например, сбить машина?

А теперь представим, что за каждый такой промах родителей будут отдавать под суд. Судьба конкретной матери, история которой вызвала такую бурю эмоций, сегодня оказалась в руках правосудия. Она уже наказана тем, что будет всю жизнь оплакивать своего ребенка и винить себя в его смерти. Однако в ближайшее время ей придется пройти через испытание в виде бесконечных допросов, сверки показаний, прений сторон, ожидания и вынесения приговора. Повторим еще раз: следствие сообщило, что в то время, пока ребенок был на улице один, она не вела распутный образ жизни, а занималась другими детьми и хозяйством, в то время пока отец детей был на работе.

Не крутовато ли для одной несчастной женщины? Тема щекотливая, но создающая прецедент, поэтому мы обратились в различные инстанции, чтобы понять, как причастные к теме детства и правосудия специалисты относятся к такому сухому и лишенному эмоций следованию букве законов?

Прокомментировать ситуацию мы попросили Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, правовую комиссию Рийгикогу, Союз защиты детей, канцлера юстиции и адвокатуру.

В принципе, как и ожидалось, представители всех организаций (кроме МВД, которое не нашло времени ответить на наш вопрос вообще) отказались комментировать этот конкретный случай, сославшись на то, что рассмотрение уголовного дела не завершено, а потому и говорить пока нечего. Пресс-секретарь человека, назначенного следить за соблюдением прав человека в Эстонии, Янек Лутс сказал, что канцлер юстиции находящиеся в суде дела вообще не комментирует.