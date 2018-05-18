Пеэтер Тайм: целью советской оккупации было уничтожение эстонского языка, эстонской культуры и памяти об Эстонии

По мнению предпринимателя и банковского деятеля Индрека Нейвельта, мы высоко ценим времена начала Эстонской Республики и последние 30 лет, однако с 50 годами между ними мы как будто ничего не можем поделать, поэтому самое время заключить мир с прошлым. Тему дня порталу Stolitsa.ee прокомментировал политолог Пеэтер Тайм.
«Когда в России кто-нибудь критикует тамошний режим, то со стопроцентной серьезностью критика обвинят в том, что ему платят из вашингтонского «обкома». Я тоже пал жертвой этого образа мысли, но в противоположном смысле. То есть когда я слышу людей, восхваляющих Россию или советский строй, то первым делом я думаю, что речь идет о проплаченном Кремлем или поддавшемся влиянию человеке.
Что касается Индрека Нейвельта, то у меня нет подозрений, что у него есть значимые деловые интересы в России или ему кто-то платит из Кремля. Речь Индрека Нейвельта несколько глубже, чем кажется с первого взгляда. Она такая же глубокая и понятная, как и мнение Керсти Кальюлайд о советском детстве (я-то отлично понял, что президент хотела сказать, и согласен с ее точкой зрения). Суть речи господина Нейвельта, на мой взгляд, состоит в том, что после 26 лет восстановления независимости в наших бедах можно было бы меньше обвинять советский период и больше смотреть в будущее. Он также акцентирует внимание не столько на периоде, сколько на личностях, которые, к сожалению, были вынуждены жить на территории Эстонии в период оккупации.
Но это не значит, что я согласен с Нейвельтом! Это не шизофрения, если мы пытаемся заново построить нашу жизнь на ценностях, которые были недопустимы в советское время и за которые наказывали людей. То, как выглядят до сих пор наши города, села, деревни и хутора – это болезненное последствие оккупационного периода, от которого мы до сих пор не избавились. В наших головах и мыслях положение немного лучше, но советского (даже лучше сказать «совкового») там еще очень много.
Мне сложно сказать, что побудило господина Нейвельта высказать такое мнение. Но в одном я точно уверен – целью советской оккупации было уничтожение «эстонскости», эстонского языка, эстонской культуры и памяти об Эстонии. Цель была создать на территории 1/6 части суши однообразное государство с рабским обществом, которое называлось бы «советскими людьми». За сделанное в этот период и произошедшее в это время никогда нельзя хвалить! И если на выборах в качестве инструмента выбирается риторика, которая акцентирует внимание на активном устранении советского и полного отказа от ценностей данного периода, это только к лучшему».