Мадис Миллинг: «И на рассвете мы поймем, кто из нас настоящий эстонец»

«Есть школьная травля. Есть травля на работе. Есть и журналистская травля.

Сейчас делаю то, что председатель фракции Юрген, конечно, не одобрил бы. Бросаюсь на защиту политика из вражеского лагеря.

Возникший вокруг Андреса Анвельта «скандал из-за гражданства» превышает и мой болевой порог. Поверьте, мой болевой порог очень высок.

Прискорбная история. Злая и придирчивая.

Мой дедушка со стороны отца в 1940 году был волостным секретарем. После прихода немцев присоединился к коммунистам и был застрелен. Мой дедушка со стороны мамы был лесным братом и провел «веселые туристические года» в Воркуте. С двумя дедушками я, к сожалению, никогда не встречался. Я был октябренком, пионером и коммунистом. Член Кайтселийта с 1990 года. Я сейчас точно не знаю, истинный ли я эстонец или нет.

Знаю Андреса уже с тех времен, когда он еще не был в политике. Уверяю, что речь идет о человеке, с которым можно идти в разведку. Во всех отношения патриот. Отвечаю за свои слова! Слово офицера.