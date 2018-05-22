В Ляэне-Вирумаа неизвестные зверски замучили кота

«Разум отказывается верить в то, что люди могут такое сделать с беззащитным животным», - говорит 19-летний Водолазченко. Кота Михкеля заметили местные жители, потому что у него был сломан хвост. Сначала подумали, что животное попало под машину, и попросили помощи у Водолазченко. В прошлую пятницу Михкеля отвезли в клинику, предполагалось, что после получения первой помощи он какое-то время поживет у Габриэля на домашнем лечении.

При первом осмотре в клинике выяснилось, что хвост Михкеля поврежден из-за тяжелой травмы. Из-за повреждения мягких тканей связи между крестцом и хвостовыми позвонками не было, хвост был сломан. Ткани на кончике хвоста уже некротизировались, поэтому хвост пришлось ампутировать. Этим все могло бы и завершиться, и Михкель мог бы счастливо жить дальше, но, к сожалению, так просто все не закончилось.

Очень скоро работники клиники поняли, что с котом происходит нечто более страшное. Он не попал под машину: его жестоко мучили и, вероятно, выкрутили ему хвост. В результате у него оказался поврежден крестец и позвоночные нервы: животное не может самостоятельно испражняться. Кроме того, его, видимо, когда-то били ногами, потому что в грудине у него старый, уже сросшийся перелом. Также в кота стреляли из воздушного ружья, у него под кожей пуля, которая ему на данный момент не мешает.

ФОТО: Gabrieli Loomade Elu / Facebook

Несмотря на все страдания, Михкель по-прежнему доверяет людям, мурлычет, когда к нему подходят работники клиники, ест и пьет с аппетитом. Сейчас ему установили катетер, чтобы выходила моча, но он нуждается в дорогом неврологическом обследовании, которое позволило бы установить, можно ли ему помочь. «Я не хочу сдаваться, пока есть хотя бы крошечная возможность, что он сможет жить нормальной жизнью, - написал Водолазченко в социальных сетях. – Я не знаю, возможно ли это – могу лишь сделать все от меня зависящее и прошу вашей помощи».

Если вы хотите пожертвовать на лечение Михкеля и на его дальнейшее обследование, вы можете перевести деньги на счет:

Gabriel Vodolaztšenko

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