Пестик, тычинка, автомат

Автор мнения, призывающий сделать призыв в армию обязательным для женщин, мастерски набрасывает абстрактные мотивы вроде «ослабление общества» и «лишения граждан знаний», но упускает один важный момент: армия является узаконенным рабством.

Основная составляющая свободного государства — право человека на владение собственным телом. Страну, где человек обязан почти на год отдавать себя в пользование, отодвигая или забывая все свои планы, сложно назвать по-настоящему свободной. Но так получилось, что люди от природы являются конформистами и не любят что-то менять. И если уж завелась традиция, то мы всеми мыслимыми способами будем ее защищать и оправдывать — прежде всего, для самих себя. «Ну не может же существовать такая маленькая страна без призывной армии! Да еще и когда сосед — могучая Россия, а обстановка в мире неспокойная». Так ведь?

Нет. Обстановка в мире сегодня самая спокойная, которая когда-либо была в истории человечества. И если вы съездите в Латвию или Грузию, то поймете, что и без призыва государство отлично справляется — герб с двуглавым орлом пока не сверкает на площади Лиепаи, а на рублевых банкнотах не появился Батуми.

Принято оправдывать необходимость призывной армии нехваткой ресурсов, необходимыми мерами и незаменимыми навыками. Но давайте сделаем шаг назад: государству ничуть не меньше нужны спасатели, полицейские, учителя и врачи. Зачем тратить деньги на эту сферу и выплачивать зарплаты, заключая контракты, если можно просто заставить силой? Почему бы нам не сделать обязательный врачебный призыв или учительскую повинность?

И давайте будем совсем честными — вы можете легально откосить от армии. Вам просто нужно очень много денег. Не приходите на медкомиссию и выплачивайте штрафы до 28 лет, живя себе в удовольствие. А что? Закон позволяет.